學者：港少有清初遷界前文物 意義重大

呈鄧氏明代發展 屬士紳家族

郭嘉輝稱，明末清初，清廷為打擊明鄭勢力（包括鄭成功），在沿海實行「遷界令」（1656至1683年）；而香港位於遷界令範圍內，無數居民被迫離開家園，迄今留下很少遷界令以前的文物，故刻有「皇明崇禎」的石碑具獨特價值。

盼尊重族人意願 思方法保留資料

郭嘉輝又稱，值得注意的是古墓其中一人「從拙鄧公」，可以對照另一份龍躍頭鄧氏宗和房族譜，當中記載其子及曾孫均為補邑庠弟子員，可見他們是具有秀才功名的士紳家族，在明清新界鄉村社會具有舉足輕重地位。

他認為新發現古墓顯示的資料正好與族譜配合，呈現鄧氏宗族在明代香港的發展，對歷史研究有重要意義。他認為在尊重鄧氏族人的意願下，可考慮以不同方法與途徑，盡量記錄和保留這些珍貴歷史資料。