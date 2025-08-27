新田科技城明朝墓群 古蹟辦研價值 刻「皇明崇禎拾年」具388年歷史 位處擬議道路

明報記者 馬耀森

墓群6碑屹後山 屬龍躍頭鄧氏

有學者檢視墓碑刻字後相信該批墓碑於明朝豎立，部分刻有先人「鄧公」名字如「從拙」、「樵峰」等，認為墓群屬粉嶺龍躍頭鄧氏宗族，是見證明末清初香港歷史的重要文物，配合鄧氏族譜及口述歷史等資料，有助重構明代新界社會歷史，對目前所知甚少的香港明代歷史有重要價值（見另稿）。

村長：政府已聯絡 倘需搬應安置賠償

龍躍頭村長鄧根年對本報稱，該墓地屬鄧氏世系分房約11至12代，距今近400年，政府最近已與墓群後人聯絡商討如何處理，如需搬遷應做好安置及賠償。

毗鄰建宅 告示限10月底前遷移

網媒「誌」本月中報道，有市民在新田部屋後山發現數個古墓，部分墓碑刻有「皇明崇禎」字樣。本報記者上周一（18日）到場觀察，發現墳墓位於新田部屋後山，被鐵絲網分隔，四周被林地包圍，長滿雜草；6塊墓碑一字形排開，部分刻字如「皇明崇禎拾年」清晰可辨，而碑中央各刻有「從拙鄧公」、「華陽鄧公」等大字。現場張貼地政總署告示，指該墳墓受新田科技城工程影響，須於10月31日前遷移，如認領人未在限期前遷移該墳墓，政府會根據《公眾衛生及市政條例》安排遷移。

翻查新田科技城分區大綱圖，墓地位置與擬議道路重疊，旁邊是一幅約2.2公頃住宅用地。土木工程拓展署網頁顯示，新田科技城第一期首階段土地平整和基礎設施工程去年12月31日展開，預計2027年完成。該項目包括土地平整及土地勘測、興建道路、行人路、排水渠及污水系統等工程，以及考古普查等。

發展局回覆查詢稱，古物古蹟辦事處已在當地實地視察及拍照記錄，正審視相關資料，研究有關墳墓的歷史價值；古蹟辦完成研究後會與土拓署商議合適安排或緩解措施。

發展局：商合適安排或緩解措施

發展局表示，地政總署自去年起，每年於清明節及重陽節前在墓群張貼告示，通知墳墓後人聯絡該署；墓群後人已與署方聯絡，龍躍頭原居民代表亦已與署方接洽協調安排，往後處理將視乎古蹟辦的研究，以及古蹟辦與土拓署的討論結果。

翻查資料，地政總署今年7月10日根據《收回土地條例》和《土地徵用（管有業權）條例》，就新田科技城第一期首批工程收回1309幅共約62公頃私人土地，同時徵用被20個墳墓和42個金塔所佔用，以及25個魚塘所佔用的政府土地，分別涉及面積約700平方米及約7.5公頃。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676