明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

新田科技城明朝墓群 古蹟辦研價值 刻「皇明崇禎拾年」具388年歷史 位處擬議道路

【明報專訊】總發展面積達626公頃的新田科技城去年底動工，有市民在牛潭尾北的新田部屋後山樹林內發現明朝古墓群。該墓地豎立6塊墓碑，部分刻有「皇明崇禎拾年」，即1637年立碑，距今388年。該墓群貼有徵用土地的政府告示，內容顯示當地由於要推行「新田科技城發展計劃」，須於10月31日前將墳墓遷移。發展局向本報證實該墓群位於政府土地，屬新田科技城第一期第一階段發展範圍，所在之處規劃作地區道路，古蹟辦正研究墳墓歷史價值，完成後會與土拓署商議合適安排或緩解措施。

明報記者 馬耀森

墓群6碑屹後山 屬龍躍頭鄧氏

有學者檢視墓碑刻字後相信該批墓碑於明朝豎立，部分刻有先人「鄧公」名字如「從拙」、「樵峰」等，認為墓群屬粉嶺龍躍頭鄧氏宗族，是見證明末清初香港歷史的重要文物，配合鄧氏族譜及口述歷史等資料，有助重構明代新界社會歷史，對目前所知甚少的香港明代歷史有重要價值（見另稿）。

村長：政府已聯絡 倘需搬應安置賠償

龍躍頭村長鄧根年對本報稱，該墓地屬鄧氏世系分房約11至12代，距今近400年，政府最近已與墓群後人聯絡商討如何處理，如需搬遷應做好安置及賠償。

毗鄰建宅 告示限10月底前遷移

網媒「誌」本月中報道，有市民在新田部屋後山發現數個古墓，部分墓碑刻有「皇明崇禎」字樣。本報記者上周一（18日）到場觀察，發現墳墓位於新田部屋後山，被鐵絲網分隔，四周被林地包圍，長滿雜草；6塊墓碑一字形排開，部分刻字如「皇明崇禎拾年」清晰可辨，而碑中央各刻有「從拙鄧公」、「華陽鄧公」等大字。現場張貼地政總署告示，指該墳墓受新田科技城工程影響，須於10月31日前遷移，如認領人未在限期前遷移該墳墓，政府會根據《公眾衛生及市政條例》安排遷移。

翻查新田科技城分區大綱圖，墓地位置與擬議道路重疊，旁邊是一幅約2.2公頃住宅用地。土木工程拓展署網頁顯示，新田科技城第一期首階段土地平整和基礎設施工程去年12月31日展開，預計2027年完成。該項目包括土地平整及土地勘測、興建道路、行人路、排水渠及污水系統等工程，以及考古普查等。

發展局回覆查詢稱，古物古蹟辦事處已在當地實地視察及拍照記錄，正審視相關資料，研究有關墳墓的歷史價值；古蹟辦完成研究後會與土拓署商議合適安排或緩解措施。

發展局：商合適安排或緩解措施

發展局表示，地政總署自去年起，每年於清明節及重陽節前在墓群張貼告示，通知墳墓後人聯絡該署；墓群後人已與署方聯絡，龍躍頭原居民代表亦已與署方接洽協調安排，往後處理將視乎古蹟辦的研究，以及古蹟辦與土拓署的討論結果。

翻查資料，地政總署今年7月10日根據《收回土地條例》和《土地徵用（管有業權）條例》，就新田科技城第一期首批工程收回1309幅共約62公頃私人土地，同時徵用被20個墳墓和42個金塔所佔用，以及25個魚塘所佔用的政府土地，分別涉及面積約700平方米及約7.5公頃。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕新田科技城 古蹟辦

上 / 下一篇新聞