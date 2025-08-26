明報新聞網
要聞

供磚港鐵東涌東站 分判商拒答有否用冒牌貨

【明報專訊】港鐵東涌線延線東涌東站地盤捲入使用冒牌牆磚的指控，負責工程的承辦商疑用內地「Beijing YiTong」的磚，冒充德國集團Xella旗下品牌「YTong」正品。本報獲悉負責物料採購的分判商為「堡柏建設（香港）有限公司」，記者昨日到訪堡柏在觀塘的辦公室，自稱「阿飛」的男子應門，承認負責採購供應磚塊予港鐵，惟被問到是否供應冒牌貨、當中有否涉及有人偽造文件等，對方均稱不便回應。運輸及物流局稱高度關注事件，如發現事涉及虛假資料、貨不對辦等行為，必嚴肅處理。

運物局:倘涉假資料必嚴肅處理

本報昨向港鐵查詢是否有人曾提供偽造文件證明磚塊獲正牌授權、以獲審核批准使用該些磚塊，港鐵未正面回應，僅稱正根據與總承建商的合約條款嚴肅跟進事件，若有需要會考慮採取適當行動。運物局回覆本報查詢時稱，「高度關注」懷疑有承建商「使用未經批核物料事宜」，如發現事件涉及虛假資料、貨不對辦等行為，必嚴肅處理；該局稱會繼續與港鐵嚴肅跟進，並要求採取適切措施「監督承建商嚴守合約規定」，確保工程質量。

涉事港鐵工程的總承建商是「保華-中鐵建」聯營，前年5月獲批價值約20.49億元合約（合約編號1202）。港鐵前日稱，公司早前接獲投訴，關注合約中使用的部分物料，該物料是用作砌造車站設備房間的非結構性間隔牆磚材，由總承辦商透過招標聘用的分判商負責採購及進行工程，工程於今年6月展開。

堡柏建設：你搵番大判了解

本報得悉，涉事分判商為堡柏建設（香港）有限公司，根據公司註冊處資料，堡柏前年11月成立，唯一董事是向展飛。記者根據公司註冊資料昨午到訪堡柏位於觀塘的辦公室，應門者自稱「阿飛」，承認堡柏是涉事東涌東站工程的分判商及負責採購供應磚塊，但對於是否向港鐵供應冒牌貨、曾否向港鐵提交偽造文件，他均表示不便回應，「答唔到你」，着記者向總承建商中鐵建及港鐵查詢。

阿飛承認他本人有參與工程，但否認有份參與採購。他強調公司不太清楚現時情况，「暫時我唔解釋太多，最好你搵番大判了解清楚」，「事件係點我都好難解釋畀你聽」。他其後主動稱，「我都唔知情」，「現在只是娛樂上、報紙上講緊呢啲問題，我暫時都係啱啱知道呢件事」。記者追問是不知情「上新聞」，抑或不知道自己買了假貨，阿飛稱「不知情上了新聞」。

翻查資料，YTong為德國集團Xella旗下品牌，在香港及澳門的獨家代理為「捷威建材有限公司」。有指獨家代理曾多次致函及致電港鐵，指出工程使用的磚材為假貨，但港鐵未理會並繼續使用。

否認未理假貨警告

港鐵：接信後已向總承建查詢

港鐵昨回覆稱，並非「並未理會」相關函件，重申在接獲投訴信後已向總承建商查詢，並要求核查有關情况和就事件提供全面報告，港鐵亦會獨立檢查及核實報告。港鐵重申，總承辦商已向港鐵確認函件中提到的相關磚材批次將不會在是次工程中使用。本報昨亦向中鐵建查詢在事件中角色，以及向Xella、捷威建材查詢YTong供應鏈有否包括「Beijing YiTong」等，正待回覆。

明報記者

相關字詞﹕堡柏建設（香港）有限公司 保華-中鐵建 運輸及物流局 港鐵 Beijing YiTong 東涌線延線 東涌東站

