要聞

審計如「大衛挑戰歌利亞」 稱無高官影響 不會成政治工具

【明報專訊】「冒牌水」風波連日發酵，特首李家超日前亦首度開腔，指對物流署在事件中把關不力「大為失望」。審計署長林智遠接受本報訪問表示，自事件曝光以來，未有政府高層及其他官員接觸及嘗試影響他的審計，他亦無因為審計署需要處理這個「燙手山芋」而感到任何壓力，「我們做核數審計的，一出身便好像『大衛挑戰巨人歌利亞』」。他強調，審計署向來專業、獨立，絕不會成為政治工具及介入政治化事件。

稱有根有據 「無一次話驚」

對於今次帳目審查或牽涉個別高層官員，會否擔心引發類似審計署2005年發表「西灣河土地發展項目」（即嘉亨灣事件）審計報告後，時任審計署長鄧國斌及前屋宇署長梁展文隔空「開火」的政治風波，林智遠說，審計署多年來發表多份衡工量值報告，也曾經歷不少事件，「甚至報告剛發表，有人出聲明、新聞稿，又話要司法覆核，但審計署無一次會話驚……只要我們有根有據，有相關指引、法例支持，我們不需要太驚」。

忠於職守

是否「劊子手」非考慮範圍

現時政府考慮設立「高層政府官員責任制」，增加部門高級官員在處理重複性或廣泛性問題時的領導、責任和角色。被問有意見關注審計署日後會否成為推動有關制度的「劊子手」，林智遠稱審計署一向透過提供獨立、專業審計服務，提升公營部門服務表現及問責，但絕不涉及政治議題及成為政治工具，「我們是否『刑具』、『劊子手』，這些不在署方考慮範圍，只會本着『忠於職守，敢於擔當，鐵面無私』精神做事」。他又重申感謝李家超對審計署的信任。

