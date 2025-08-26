明報新聞網
要聞

冒牌水風波 審計受邀前「已令查不足」 冀個多月內完成 林智遠：早已關注 我們有份飲

【明報專訊】政府購「冒牌水」風波，財庫局本月17日宣布採取「三重行動」跟進，包括主動邀請審計署就採購招標過程作審查。審計署長林智遠昨日接受本報專訪時透露，早於財庫局邀請調查前已關注事件，並要求團隊在審計政府帳目時「做相關工夫」，加強審查涉事部門在「內部控制」的不足。他又稱冀一個多月內完成審查工作，若涉公職人員違法將轉交執法部門跟進；並提到過去有審計報告同時披露制度及人為缺失。

明報記者 李雯懿、黃偉超

特首李家超日前見傳媒時指物流署「把關不力」；被問審計署對「把關不力」的理解，林智遠說需保密調查進度及細節，但強調早於獲邀前已要求團隊審計政府帳目時，查找出部門在「內部控制」（internal control）的不足，並形容為部門「份內事」。

促團隊查找「內部控制」不足

有意見關注涉及是次飲用水投標決定的財經事務及庫務局邀請審計署調查，或予「自己人查自己人」觀感，林智遠表示審計署為保獨立性，故在回應獲邀的新聞稿無提及「接受邀請」；同時署方其實已留意到社會關注，尤其審計署位於受影響的港島區辦公室，「同事怎會不關注，我們有份飲（涉事鑫樂-觀音山水）」。

林智遠說，考慮到社會高度關注事件，惟衡工量值式審計需時甚長，帳目審計則更靈活多變，因此吩咐同事在審計政府帳目時加強審查「內部控制」，追溯過往缺失；若發現「大件事」，也不排除後續再展開衡工量值式審計。

審計署主要工作包括帳目審核及衡工量值式審計，前者是核證政府帳目是否妥善，並揭露會計上錯處或財政上流弊；後者就受審核組織在履行職務時所達節省程度、效率和效益作審查，並為公眾提供獨立意見。

倘發現缺失促即時改善

人員違法會交執法部門

審計署曾應時任特首要求，分別在1999年審查時任稅務局長黃河生被揭發其妻開設稅務顧問公司、2012年查曾蔭權被指外訪「大花筒」，兩者僅一個多月完成。林智遠指正常情况下，「暫時給同事要求也是與上兩次差不多」。至於由誰公布調查結果、公布報告形式，他稱公布形式受多重因素影響，不能切實指明，但若發現內部缺失必定先與相關部門溝通，促請對方即時改善；倘發現公職人員違法會轉交執法部門。他又引述財庫局長許正宇早已表明會公布調查報告內容，而報告提交立法會後，相信立法會政府帳目委員會也會就事件提質詢及跟進。

不透露調查方向對象

提過往範圍涵制度不足

雖然林智遠未有透露審計署是次調查範圍，但提及署方去年公布有關審計納米及先進材料研發院的報告，指調查範圍涵蓋該院管理制度不足，同時也披露個別的人多次更改公幹旅程、延期逗留。本報昨日報道物流署長陳嘉信批准是次標書不用評分制，被問是否調查方向之一，林回應稱審計署一向關注招標事宜，例如有關審計屯門至赤鱲角連接路工程時大篇幅着墨招標過程，並曾審計安達臣道工程未敲定行人天橋設計便招標等。

及後記者連番追問有關調查方向，林智遠重申不便回答具體情况，但強調「民有所呼，我有所應」。

至於參與是次投標決定的中央投標委員會，林亦稱不便透露是否調查對象，但若涉單一缺失尚可有第二層機制去監察，惟涉重大缺失，後果將很嚴重，「因此我們審查時要機動一點，視乎結果，接着可能有機會大包圍（審查）」。

近日坊間對事件提出不少建議，林智遠稱調查報告一定亦有建議，但「不會與人鬥快」。對於財庫局長許正宇日前稱專責小組會提出中期建議改善方案，林智遠說即使相關部門已改正，署方報告仍會記錄所犯錯漏。

