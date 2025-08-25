揭公屋開「美甲店」 3宗舉報獲首批獎金

公私營房屋維持七比三

何永賢昨於新城電台節目《民生無小事》表示，房委會在檢視舉報個案時會考慮不同證據，包括環境證供。她舉例稱，其中一宗成功舉報的個案，涉案公屋單位被改裝至類似美甲店，設櫃位展示美甲款式並標示價錢。她強調，房委會按照守則處理收回公屋單位，若個案涉及特殊情况，會與社工跟進，有需要時提供恩恤安排，暫緩收回單位。

房委會月中公布，截至今年6月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋的一般申請者，平均輪候時間由5.3年升至5.4年。何永賢指出，今季編配約2900個回收公屋單位及1900個簡約公屋單位，前者多為市區單位，而由於輪候市區單位所需時間最長，部分位於「隊頭」輪候者或已等待6至7年，故當他們獲編配公屋後，會令平均輪候時間輕微上升。

被問到會否考慮調整公私營房屋比例，何永賢稱會暫時維持七三比，解釋去年私樓供應約2.4萬伙，比過往平均一年約1.7萬至1.8萬伙多，認為市場需時消化及鞏固。她形容有關比例很「動態」，舉例指當局已將出租公屋和資助出售房屋比例由七三比調整至六四比，強調政府會保持靈活，回應社會情况的變化。