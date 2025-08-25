「一劏八」單位奪命火 機電署：無關電力裝置電器

大廈未見灑水系統

消息稱，死者獨居其中一間劏房，惟其房間並非首先起火，目前仍設法聯絡其親友以確認身分。

記者昨午到美都大廈，發現兩部電梯仍需檢查維修，居民需行樓梯返回寓所，低層梯間有積水，部分低層商戶如常營業。沿途行上事發樓層，梯間窗口密封，大廈有安裝不同消防設備，惟未見有灑水系統，至少4個單位改裝成劏房。14樓走廊牆壁及事發B單位燒至熏黑，屋內一片凌亂，有租戶返回單位執拾。涉事單位旁設防煙門及後樓梯，記者發現15樓後樓梯堆滿雜物及建築廢料。

至少4單位變劏房 驗樓7年未遵

另據大廈《消防裝置及設備證書》，年檢事項完成日期為去年8月24日，下次到期日為今年8月23日，即事發當日。本報正就此及大廈未有灑水系統，向消防處查詢。據該廈業主立案法團告示，法團上月曾召開會議，商討大廈參與市建局「消防安全改善工程資助計劃」及閱覽顧問服務回標價列表，以及議決面見工程顧問公司的相關事宜。

住戶：其他劏房或更差 未想搬

另外，據屋宇署網站，屋宇署早於2018年向美都大廈發出兩份強制驗樓通知，惟網站顯示大廈樓宇公用部分的通知書「未獲遵從」，即逾7年未遵從。

住15樓「一劏九」單位的李氏一家三口，前日獲兩名棚工協助爬上天台逃生。李太昨稱一家居於大廈劏房約5年，月租約6000元，「有窗梗係好啲，有咩事都可以走」，但因其他地區的劏房環境或更差，故暫沒想過搬走，又提到輪候公屋已約6年，形容「住到上樓為止」。他們早前收到提及登記劏房的信，但仍未與業主商討。

居於起火樓層D單位劏房的楊小姐昨欲返回單位，她說事發時消防員拍門並帶她到地下逃生，形容14樓煙霧瀰漫，「打開門什麼都看不到」。她提到單位無損失，惟擔心日後再有火警。