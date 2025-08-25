明報新聞網
要聞

許正宇：研增科技運用培訓辨真偽欺詐

【明報專訊】政府採購樽裝水風波，特首李家超前日指物流署把關不力，大為失望，稱事件反映人員的洞察力和警覺需提高。財經事務及庫務局長許正宇昨日表示，會考慮如何進一步提升署方科技運用及人員培訓，包括加強辨別真偽和潛在欺詐等，目前仍要具體細化相關建議措施，會盡快公布及落實。

許正宇在商台節目《政好星期天》表示，當局第一步已做好「止血」工作，暫停各政府部門與該公司及關聯人士的合約，而由他領導的跨部門專責小組日前已召開會議勾勒具體工作方向。他亦表示，政府採購一直按程序制度而行，今次發現有不足之處，會檢視有何改善措施，不失時機地盡快落實。

許見記者時被問及，今次招標有否涉及中央投標委員會層面，及最後由哪一層公務員把關時，他說已邀請審計署作為獨立第三方幫助了解今次具體採購情况，包括是否有程序和執行方面的問題，稱盼體現獨立性，以及在不同層面，包括制度和執行方面，看看有何不足之處。

稱內地水達標 低質屬「無謂揣測」

被問到日後採購會否檢查投標者背景，許正宇稱任何工作和政策都要符合「common sense（常識）」，要「過到自己過到人」，會思考有何手段及方法幫助相關人員。被問到事件會否影響市民對內地飲用水品牌的信心，他強調，檢測證實內地品牌與香港品牌的飲用水，在微生物及金屬元素測試方面均達標，不存在兩地質素不同的問題，指「無謂的揣測我覺得都不是基於事實的」。

財庫局及物流署昨回覆說，由於今次有供應商首次中標，物流署在6月合約生效後已安排抽驗樽裝水，當時港九新界3間中標供應商均符合標準。

