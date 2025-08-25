購水招標 陳嘉信准不用評分制 稱無礙水質要求 物流署：評分項目已納標書

《規則》列明「鼓勵部門用評分制」

不採須首長級批 要報告原因

物流署在「冒牌水」風波中無沿用評分制處理投標，但財務局及物流署回覆，重申食水安全標準及其他技術評分已納入標書內，不用評分制不會影響對水質要求。

本報向在飲用水標書中代表政府簽署、屬首長級的採購科總監曾昭奇查詢，曾昭奇無評論是否將屆退休之齡，及有否決定改變評分制，只說「要問番（財庫）局嗰邊，唔該晒你」。物流署其他首長級人員包括署長陳嘉信、副署長賴黃淑嫻，及其他分科主管。

目前《物料供應及採購規則》及2019年發出的《財務通告第2/2019》均訂明，「鼓勵部門採用評分制」。雖無明言評分制屬強制，根據《通告》，若部門不採用評分制，須獲一般為首長級職級人員批准，部門也要每半年向物流署報告不使用評分制的投標項目。

技術分佔比自2019升 可大於價格

同期，政府自2019年也調高「技術」相對「價格」在標準評分制度佔比，「技術」由過去可佔30%至40%，增至50%至70%；「價格」則由60%至70%，下調至30%至50%。

財庫局及物流署昨重申，考慮到飲用水規格簡單明確，除了食安要求，原有計分制下評分項目，如交貨期由7日縮短為5日等要求，本身已被納入招標文件基本條款，故無採用評分制，不影響對水質要求。當局說由於上述考慮，署長按機制批准不採用技術評分。

時任特首林鄭月娥2019年引入「支持創新」採購政策，採購守則其後有多處相應修訂。當局回覆說，相關的財務通告一直適用，每次採購時一般而言均會因應貨品性質及市場上的技術差異等，決定招標要求及評審方法，包括是否採評分制度。

田北辰：守則或需檢討 免為做而做

實政圓桌立法會議員田北辰表示，每屆政府都有權修改規矩，但若政府未修改，理論上應跟過去做法。他認為這不代表任何採購都要用評分制，亦認同飲用水只要安全「鬥平沒有什麼所謂」，加入創新等其他準則沒什麼意思；而如果指引下最終採購實際都是價錢取勝，或反映採購守則需研究檢討，避免一刀切或「為做而做」。

另根據標書及採購指引，將生產外判的投標者需在投標時提交廠商生產的意向書，也可選擇提交屬非強制「可取要求」國際標準化組織（ISO）認證；中標後也需要在約兩周後提交質量保證計劃等。

就有否收到及核對中標的鑫鼎鑫商貿有限公司文件，財庫局及物流署回覆說，物流署審核標書時確定中標者已提交必要文件，亦有核對「可取要求」提交的文件。署方重申有中標者或以不正當手段獲取真實文件和涉偽造文件，已交警方調查。

