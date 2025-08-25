明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

購水招標 陳嘉信准不用評分制 稱無礙水質要求 物流署：評分項目已納標書

【明報專訊】物流服務署在2023年招標購買樽裝飲用水時，審核標書採用評分制度（Marking Scheme），在今年重新招標時就未有用評分制。本報翻查政府現行招標守則及多份政策文件，表明政府「鼓勵」部門在招標時採用評分制，並稱如果不採用評分制時，須獲部門「首長級」人員批准；此外，在推薦招標建議的標書報告中也要交代不採用評分制的理由。本報連日追問物流署修改審核標書準則原因，及哪名官員批准不用評分制，財庫局及物流署回覆本報時首度披露，由「物流署署長（編按：陳嘉信）按既定機制批准是次招標不採用技術評分」。

《規則》列明「鼓勵部門用評分制」

不採須首長級批 要報告原因

物流署在「冒牌水」風波中無沿用評分制處理投標，但財務局及物流署回覆，重申食水安全標準及其他技術評分已納入標書內，不用評分制不會影響對水質要求。

本報向在飲用水標書中代表政府簽署、屬首長級的採購科總監曾昭奇查詢，曾昭奇無評論是否將屆退休之齡，及有否決定改變評分制，只說「要問番（財庫）局嗰邊，唔該晒你」。物流署其他首長級人員包括署長陳嘉信、副署長賴黃淑嫻，及其他分科主管。

目前《物料供應及採購規則》及2019年發出的《財務通告第2/2019》均訂明，「鼓勵部門採用評分制」。雖無明言評分制屬強制，根據《通告》，若部門不採用評分制，須獲一般為首長級職級人員批准，部門也要每半年向物流署報告不使用評分制的投標項目。

技術分佔比自2019升 可大於價格

同期，政府自2019年也調高「技術」相對「價格」在標準評分制度佔比，「技術」由過去可佔30%至40%，增至50%至70%；「價格」則由60%至70%，下調至30%至50%。

財庫局及物流署昨重申，考慮到飲用水規格簡單明確，除了食安要求，原有計分制下評分項目，如交貨期由7日縮短為5日等要求，本身已被納入招標文件基本條款，故無採用評分制，不影響對水質要求。當局說由於上述考慮，署長按機制批准不採用技術評分。

時任特首林鄭月娥2019年引入「支持創新」採購政策，採購守則其後有多處相應修訂。當局回覆說，相關的財務通告一直適用，每次採購時一般而言均會因應貨品性質及市場上的技術差異等，決定招標要求及評審方法，包括是否採評分制度。

田北辰：守則或需檢討 免為做而做

實政圓桌立法會議員田北辰表示，每屆政府都有權修改規矩，但若政府未修改，理論上應跟過去做法。他認為這不代表任何採購都要用評分制，亦認同飲用水只要安全「鬥平沒有什麼所謂」，加入創新等其他準則沒什麼意思；而如果指引下最終採購實際都是價錢取勝，或反映採購守則需研究檢討，避免一刀切或「為做而做」。

另根據標書及採購指引，將生產外判的投標者需在投標時提交廠商生產的意向書，也可選擇提交屬非強制「可取要求」國際標準化組織（ISO）認證；中標後也需要在約兩周後提交質量保證計劃等。

就有否收到及核對中標的鑫鼎鑫商貿有限公司文件，財庫局及物流署回覆說，物流署審核標書時確定中標者已提交必要文件，亦有核對「可取要求」提交的文件。署方重申有中標者或以不正當手段獲取真實文件和涉偽造文件，已交警方調查。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕政府飲用水 鑫鼎鑫 陳嘉信 招標 物流署 財庫局

上 / 下一篇新聞