香園圍口岸周末客流達設計用量3倍 增建e-道

本月10日11.5萬人次 單日新高

蓮塘/香園圍口岸是首個採用「人車直達」設計的邊境管制站，自前年2月起提供客運通關服務，不少北上港人及內地訪客使用。今年首7個月，該口岸日均出入境人次達7.8萬。入境處表示，本月10日該口岸出入境人次達11.5萬，創單日新高，逼近設計流量（3萬人次）的4倍。根據處方過去經驗，該口岸出入境繁忙時段分別為周六早上9時至下午2時，以及周日下午4時至晚上10時，該兩時段出入境人次共逾5萬，接近全日六成。

去年入境大堂已增4條e-道

入境處去年6月及12月在該口岸入境大堂將e-道由14條增至18條，並將傳統櫃枱由9個增至12個。因應暑假結束前將迎來出入境高峰，入境處邊境管制（車輛）科指揮官黃君彥稱，處方將靈活調配人手，啟用所有櫃位及e-道，並增設臨時櫃枱。黃引述早前有社交平台帖文稱，在港需等候逾兩小時過關，但他相信「很難有機會、或很少有機會發生」。他呼籲出入境旅客及早安排行程，盡量避開繁忙時間，「錯峰出行」，減少過關等候時間。

高峰160旅巴等客 採管制設暫泊處

警方打鼓嶺分區指揮官劉肇邦表示，日均百多輛旅遊巴在該口岸等候旅客，高峰時可達160輛，故已在口岸附近的公共交匯處採取管制措施，包括設立旅遊巴暫時停泊處；另將旅行團和散客分開處理，安排旅行團友在指定區域等候，並以最快速度上車，避免旅遊巴在等候區擠塞。

海關陸路邊境口岸科副總指揮官黃貞富稱，暑假前已在各口岸預先安排人手，減少前線人員休假。他說一向採取風險管理和情報分析揀選旅客檢查，而在旅客等候辦理出入境手續時，海關會透過科技預先研判，輔助前線揀選旅客抽查。