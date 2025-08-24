明報新聞網
要聞

首揭聘外勞炒本地工 孫玉菡：不留情制裁

【明報專訊】補充勞工優化計劃推出近兩年，當局發現首宗懷疑聘請外勞後解僱本地工人的個案。勞福局長孫玉菡昨在有線節目《有理有得傾》表示初步發現個案，若然屬實，將毫不留情以行政制裁，暫停涉事僱主所有新申請，並在一年內不接受其外勞申請，強調不會姑息違規僱主。另外，本港最新失業率升0.2個百分點至3.7%，特首李家超昨稱個別行業失業率下跌，本港正經歷經濟轉型期，對部分行業有利。

勞處：6月接投訴 列監察暫緩申請

孫玉菡表示當局接獲投訴，指有僱主聘請外勞後解僱一名本地工人，現有很大證據顯示相關行為屬實，完成流程後將盡快公布。勞工處補充，今年6月接獲投訴，經初步調查後已將該僱主列入監察名單，暫緩處理其輸勞申請。

政府前年9月推出補充勞工優化計劃，僱主每宗申請須作4周本地招聘，優先聘請本地人，並擬下月起強制僱主到勞工處就業中心實地招聘侍應及初級廚師。

議員倡永久禁申 允第三方監察招聘

工聯會立法會議員梁子穎認為，現時對違規申請外勞僱主的行政制裁阻嚇力不足，認為違規者應永久禁止申請。梁認為政府應公布申請輸入外勞的商戶名單，並容許第三方參與監察其招聘過程，「不一定要到勞工處就業中心招聘，也可以到工聯會中心，這樣就能杜絕無理拒聘」。

失業率升 李家超：整體經濟發展正面

本港最新失業率由3.5%升至3.7%，李家超昨稱整體經濟發展正面，料今年經濟增長2%至3%。他說，第二季商舖租賃數字上升三成，逾半為餐飲業，清潔、樓房裝飾和維修等界別失業率下跌，而本港正經歷經濟轉型期，對部分行業有利。

高才通方面，李家超說吸納人才每年為本地經濟貢獻1.2%增長，九成半高才工資高於本地工資中位數，約三分之二在港居住，另有部分住在深圳或大灣區其他城市，屬健康發展模式。他說應繼續搶人才，否則人才將流向競爭對手，「不是我們少了一個人，是對方多了一個人，一加一減就是二」。

