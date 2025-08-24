9‧17發表施政報告 諮詢期意見書多一成

視察簡屋 李家超：居民幸福感提升符目標

李家超昨先後到訪彩興路簡約公屋、牛頭角下邨及東九文化中心，其後他於facebook表示，原居於深水埗劏房的居民張先生說，入住簡約公屋後，相宜租金減輕了家庭經濟壓力，居住環境大為改善，收納空間大增也使家居倍感舒適。李亦引述張先生稱，其女兒現時在住所樓下就能接受課後託管服務，並在平台花園休憩，身心開朗不少。

李又引述另一原居住葵涌劏房的林先生稱，簡約公屋空間較之前寬敞，熱愛繪畫的女兒可將畫作掛在牆壁，兒子亦有了玩模型車的「小賽場」。李說這令他明白簡約公屋並非只是一個居住空間，更有助小朋友成長及成就夢想。

李家超又稱，目前彩興路項目入伙工作已接近完成，預計月底全部2290個單位完成入伙。由校舍改建的九龍灣彩石里項目明日起接受申請，他呼籲有需要的市民及時行動。