李家超：物流署把關不力 大為失望 將訂盡職審查要求和涵蓋範圍 擴至其他批款範疇

李家超昨到觀塘落區後見傳媒，表示非常關注物流署把關不力，中標公司雖提供虛假資料，但事情發生在每日做採購的專職部門，「大為失望」。他說需盡快查找不足，改善制度和程序漏洞，防止再發生，如涉人為因素包括疏忽，會按公務員管理規則處理。

倘涉疏忽 按規則嚴肅處理

李又認同財庫局長許正宇的三重行動，審計署查找不足屬適當，該署專業獨立且具公信力，增社會信心，當收到審計署報告後，將審視問題和建議，改善程序和填補制度漏洞，若人員有錯失，會依規則公平處理。李說，檢討政府採購機制專責小組將強化採購管理制度，並訂明盡職審查的要求、標準和涵蓋範圍，將提升盡職審查能力方案，擴展到其他政府涉及審批款項的工作範圍。他又說，事件反映人員的洞察力和警覺需提高，工作小組需提建議，包括能力培訓、識別造假的基本知識，以及提供有關造假手法的認識等。

稱反映需提高警覺 審計署查增社會信心

李又要求政府文化與時並進，應用科技協助審核，例如擴闊盡職審查範圍，掌握投標者背景和能力，以及標價是否合理、可信及符合標準。他強調公帑應用得其所和衡工量值，帶來最高的社會價值。

審計署長林智遠回覆查詢稱，感謝特首支持審計署工作，署方會本着「忠於職守，敢於擔當，鐵面無私」精神推進今次審核工作。

議員倡風險為本 查核巨款項目及初投標者

會計界立法會議員黃俊碩稱，盡職審查若擴至其他政府款項，或涵蓋資助或撥款。他認為抽查或有漏網之魚，但仍需視乎人力物力，可採風險為本方法，查核大額款項項目及初次投標者，惟不宜公開為金額劃界，「如公開說5000萬以上要查，騙徒便會以略低的價錢入標」。他說政府可善用現時防偽技術，如指定檢測中心可於檢測證書印載獨立二維碼及附密碼，政府掃描即可查閱投標者資料，以助審批時證明資料真確。

黃又說，審計署直屬特首，有能力查出問題，惟涉投標機密，不宜涉及外部人員，如發表報告後仍存疑點，則可邀獨立人士加入調查。

立法會議員江玉歡表示，今次騙案反映應更嚴謹核實投標公司資料及財務狀况，認同在運用公帑程序加入盡職審查，而非局限於採購。她說騙徒無日無之，政府應提升整體防騙意識，否則會令市民覺得「政府時常提醒市民防騙，但自己也被騙」。

