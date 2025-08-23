明報新聞網
要聞

抗戰巡展開幕 周霽：銘記歷史非延續仇恨 李家超：敵對勢力蠢動 警惕美化侵略言論

【明報專訊】「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」昨日起在灣仔會展舉行。中聯辦主任周霽致辭表示，銘記歷史非為延續仇恨，而是要珍愛和平，期望藉抗戰故事引導香港青少年增強國家認同感。特首李家超說，敵對勢力不時蠢蠢欲動，要牢記歷史，警惕美化侵略的言論。

周：引導港青增國家認同感

巡迴展覽由今日起至8月29日在會展舉行，9月起會在全港18區及學校巡展。周霽昨在展覽致辭稱，期望透過香港抗日英雄的事蹟，大力弘揚抗戰精神、高揚愛國主義旗幟，以凝聚建設香港的積極力量，發揮、發揚鬥爭精神。他亦提出要說好抗戰故事，引導香港青少年增強國家認同感，「做堂堂正正、光榮自豪的中國人」，確保愛國愛港傳統薪火相傳、一國兩制事業根基永固。

周霽認為，銘記歷史非為延續仇恨，而是珍愛和平、守護正義，而在波譎雲詭的國際形勢中，要堅定維護國家主權、安全及發展利益，守護香港的繁榮穩定。他說香港正處於由治及興的新階段，要全面準確、堅定不移地貫徹一國兩制方針，維護《憲法》及《基本法》確定的特區憲制秩序，並堅決落實中央全面管治權，保障特區高度自治權，全力推動一國兩制實踐行穩致遠。

李家超致辭時稱，展覽有助大眾銘記歷史，期望香港市民通過展覽和各紀念戰爭勝利活動，更全面立體認識歷史。

李盼將抗戰精神代代相傳

李家超又表示，現時侵略及霸權主義未有停止，世界各地仍有很多平民深陷戰火，國家在前進道路上會面對各種風險及挑戰，敵對勢力不時蠢蠢欲動，須牢記歷史和警惕美化侵略的言論。他亦希望市民學習前人為民族及國家貢獻力量，並向家人及朋友分享體會，「將抗戰精神代代相傳」。

