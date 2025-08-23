明報新聞網
要聞

揭4問題缺少鋼筋最嚴重 工程師：影響整體穩定

【明報專訊】觀塘安達臣道「港人首置盤」項目地盤被揭鋼筋四大問題，包括鋼筋位置與圖則不符或移位、鋼筋粗幼與圖則不符、鋼筋數量比批准圖則少，以及結構柱移位。結構工程師倪學仁說，上述問題會影響混凝土強度、鋼筋抗拉力等，當中缺少鋼筋更會直接影響樓宇整體結構穩定，最嚴重或致牆身結構斷裂。

移位礙混凝土強度 影響或局部

倪學仁說，鋼筋位置與圖則不符或移位，或會影響鋼筋排列密度，太密會導致混凝土中的碎石無法流進鋼筋間隙，影響混凝土強度，太疏則會降低整體混凝土結構的抗拉力，令其容易破裂。鋼筋粗幼不符則會影響鋼筋的抗拉力。

至於結構柱移位，倪稱相對上會影響樓宇內橫樑長度，橫樑愈長，其載荷能力愈弱。他說四大問題中最嚴重為缺少鋼筋，因直接影響樓宇整體結構穩定，其餘問題視乎程度，較屬施工質素問題，或只影響局部結構。

精進易手卓越天工 曾揭同址

翻查資料，安達臣道「港人首置盤」項目為上屆特首林鄭月娥2017年上任時推出的重大房策。該項目曾預計2026年12月底建成，但自去年9月底起停工。該項目可謂一波三折，原先承建商「精進建築工程」因其承建地盤接連發生奪命工業意外，早前被屋宇署拒絕續牌，項目由「卓越天工」 接手，但兩公司其後被發現曾有關連，註冊辦事處地址一樣。

項目發展商長實去年兩度入紙申請預售樓花，均被地政總署拒絕，署方稱鑑於地契條款要求，發展商未能提供預計可取得住宅單位入伙紙的日期、預售單位的具體時間表等，當時形容申請預售「為時過早」。

