鋼筋錯亂 安達臣首置盤205項檢控 涉6人兩公司 屋宇署：6廈嚴重偏離圖則正研補救

署方：局部加固有需要時拆卸 長實：全力配合

項目發展商長實集團回覆稱，理解屋宇署對事件之處理，全力支持及配合有關程序。興聯集團至截稿前未回覆本報查詢。有工程師表示，缺少鋼筋對整體結構穩定影響最大，視乎情况，最嚴重或致牆身結構斷裂（見另稿）。

涉案地盤為首個由私人發展商興建的首置盤，2020年由長實以49.51億元投得，獲批興建約2930個住宅單位，其中約1000伙為資助房屋單位，私宅約佔1926伙。項目原承建商精進建築工程2023年因塌工字鐵等奪命意外被拒續牌，改由卓越天工接手。

屋宇署昨日表示，去年8月接獲舉報，指該地盤上蓋工程有部分結構的鋼筋不符標準，包括6幢多層住宅大樓，其後署方勒令停工及派員核查，並要求項目結構工程師及承建商在大樓上蓋工程鑿開混凝土調查。

去年9月底起停工 署方：結構無明顯危險

署方指出，調查顯示6幢大樓均發現部分鋼筋配置嚴重偏離批准圖則，包括位置不符或移位、粗幼不符、數量比圖則少，以及結構柱移位等。屋宇署徵詢律政司意見後，就項目上蓋工程部分結構鋼筋未依照《建築物條例》標準安裝，按《條例》第40（2A）（b）條向原先和目前負責的註冊一般建築承建商及其獲授權簽署人，以及4名適任技術人員提出共204項檢控，共涉兩間公司和6名個人；並就《條例》第40（2AB）條向當中一名技術人員另提出一項檢控。

屋宇署表示，6幢大樓整體結構無明顯危險，正與項目註冊結構工程師跟進事故報告及所需補救措施，包括局部加固、有需要時拆卸部分結構並重新配置鋼筋及澆注混凝土。據了解，有關地盤去年9月底起停工至今。

5月拘10人涉行賄換寬鬆監管 廉署：仍在查

廉署今年5月公布涉及同一發展項目的貪污案，拘捕10名男子，指他們涉以金錢及款待等「甜頭」行賄總承建商員工及工程顧問公司監督人員，換取對方寬鬆監管分判商的鋼筋工程，而地盤多處鋼筋偏離圖則設計，涉鋼筋數目、距離、粗幼及位置等。廉署昨回覆稱調查仍在進行，不作進一步評論。

「精進系」屢出問題 議員倡設名冊懲屢犯者

工聯會立法會議員陸頌雄稱，承建商「精進」相關公司工程接連出問題，認為情况荒謬，建議當局設立名冊，記錄停牌公司東主或負責人職安紀錄，懲罰屢犯者，以警惕業界。工程界立法會議員盧偉國認為業主及承建商對事件均有責任，屋宇署掌握情况並作處理，反映制度有效。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文相信涉事者受處分或檢控能讓業界響起警號。她說得悉行內不時偷工減料，除涉貪污，亦有因趕工而對漏鋼筋等情况視而不見，當局應檢視問題是否普遍現象，嚴肅處理。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676