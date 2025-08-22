明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

前年招標設評分制 今年看基本規格價格

【明報專訊】政府辦公室飲用水之前一直採購本地品牌，至今年中新招標，港島及新界的飲用水首次由內地品牌中標，九龍區維持本地品牌。今年及2023年的飲用水招標尺度有否改變備受關注。據財庫局回覆本報查詢，2023及2025年兩份招標文件顯示，今年招標未如上一份設評分制（Marking Scheme），今年只要求在符合基本技術規格後，便按每公升水的價格考慮。

水質方面，兩份標書對技術規格3點要求一樣，包括經淨化、指定大小密封瓶盛載、符合本港法例及食安標準。

2023年政府部門飲用水投標時，在審視符合入標基本要求後，採取「雙信封制」評核，技術及價格分開評核，比重各佔一半。在技術層面，會考慮能否推動部門改善效率環保的創新建議，及國際通用標準等（見表）。今年標書中則表明不採取評分制，並根據入標的每公升供應價格考慮標書。

物流署：安全標準已列必要要求

本報本月初向物流署查詢有否修改招標「評分準則」，署方上周六（16日）回覆時稱兩次招標採取相同技術規格，但確認今年招標無考慮創新建議。署方解釋，是因為「考慮到樽裝飲用水的規格簡單明確，必須符合的技術規格和運送安排要求（包括就飲用水水質安全標準的香港法例規定）亦已在招標文件內列為必要的要求」。

兩份標書顯示，由入標者自行填報公司資料、廠房及原產地、中標後是否有能力生產等，及確認無涉及招標指引中可取消資格的情况。兩份投標表格的政府代表一欄，署名是採購科總監曾昭奇。

相關字詞﹕陳嘉信 鑫樂觀音山 鑫鼎鑫 觀音山 物流署 招標文件 飲用水

上 / 下一篇新聞