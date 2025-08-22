前年招標設評分制 今年看基本規格價格

水質方面，兩份標書對技術規格3點要求一樣，包括經淨化、指定大小密封瓶盛載、符合本港法例及食安標準。

2023年政府部門飲用水投標時，在審視符合入標基本要求後，採取「雙信封制」評核，技術及價格分開評核，比重各佔一半。在技術層面，會考慮能否推動部門改善效率環保的創新建議，及國際通用標準等（見表）。今年標書中則表明不採取評分制，並根據入標的每公升供應價格考慮標書。

物流署：安全標準已列必要要求

本報本月初向物流署查詢有否修改招標「評分準則」，署方上周六（16日）回覆時稱兩次招標採取相同技術規格，但確認今年招標無考慮創新建議。署方解釋，是因為「考慮到樽裝飲用水的規格簡單明確，必須符合的技術規格和運送安排要求（包括就飲用水水質安全標準的香港法例規定）亦已在招標文件內列為必要的要求」。

兩份標書顯示，由入標者自行填報公司資料、廠房及原產地、中標後是否有能力生產等，及確認無涉及招標指引中可取消資格的情况。兩份投標表格的政府代表一欄，署名是採購科總監曾昭奇。