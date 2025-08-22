明報新聞網
要聞

陳嘉信代物流署道歉 六提「詐騙」 陳國基：嚴按懲處機制處理

【明報專訊】政府採購疑「冒牌水」事件發生後，一直未有公開解釋事件的政府物流服務署長陳嘉信昨日首次向公眾交代情况，陳嘉信昨日承認今次採購主力由物流署負責，主體責任由物流署承擔屬「責無旁貸」，並「代表物流署向大家致歉」。他在見記者開場發言時六度以涉嫌「詐騙」形容事件。對於事件需否有人負責，政務司長陳國基、財經事務及庫務局長許正宇昨均表明會按機制嚴格跟進。

連日未現身 陳：忙於跟進

陳嘉信被質疑連日未現身，他昨日表示過去數天與其他物流署同事「忙於處理因為這事引起的跟進工作」，包括協助執法部門調查、回應傳媒提問、處理終止合約的善後安排等。他說，理解事件、「呢個咁樣嘅騙案」令社會對政府採購引發很大關注，亦影響政府同事對飲用供應商提供的飲用水產生安全疑慮，在程序上確有不足，就此代表物流署「向大家致歉」。

至於是否有人要為事件負責，許正宇說明白社會關注，審計署已啟動相關審查，如調查發現有人為因素或的確由疏忽引致，必定會按照公務員紀律的機制或工作表現管理制度嚴肅處理。政務司長陳國基昨日在北京出席活動回應傳媒提問亦表示，政府很緊張事件，並稱有明確懲處機制，政府一定會嚴格依機制處理。

立法會會計界議員黃俊碩向本報說，是否有人要問責，要待最終調查結果及檢討報告才能定論，視乎事故是否主要因為遭「詐騙」而起、抑或有人未跟足制度辦事導致騙徒有機可乘。立法會政府帳目委員會主席邵家輝認為，要視乎出錯情况如何，涉及個人操守、誠信、疏漏另作別論。選委界別議員江玉歡亦認為需更多證據及資料，「不能貿貿然找一個人食了隻死貓就得」。

不過，經民聯梁美芬昨晚表示，今次涉及違法欺詐行為，法律問題法律解決，認為應客觀評價，表明「不需要大肆攻擊政府」。

江玉歡倡效港大獨立查

江玉歡就質疑，政府的專責小組由政府內部人員組成，予人「自己人查自己人」之感，又質疑許正宇仍未能向公眾清晰交代部分疑團，包括為何涉事公司能具備投標者資格等。她建議政府可參考香港大學早前處理校政風波做法，成立具公信力及透明度的獨立調查委員會，委員會主席可由特首委任廣為社會接納人選擔任。

實政圓桌田北辰稱，陳嘉信代表署方向公眾致歉，但部門由人組成，而香港官員高薪厚祿，市民希望有「人」承擔責任，而不是「部門」了事。

相關字詞﹕鑫樂觀音山 鑫鼎鑫 觀音山 陳嘉信 許正宇 陳國基 財經事務及庫務局 政府物流服務署 冒牌水

