陳嘉信代物流署道歉 六提「詐騙」 陳國基：嚴按懲處機制處理

連日未現身 陳：忙於跟進

陳嘉信被質疑連日未現身，他昨日表示過去數天與其他物流署同事「忙於處理因為這事引起的跟進工作」，包括協助執法部門調查、回應傳媒提問、處理終止合約的善後安排等。他說，理解事件、「呢個咁樣嘅騙案」令社會對政府採購引發很大關注，亦影響政府同事對飲用供應商提供的飲用水產生安全疑慮，在程序上確有不足，就此代表物流署「向大家致歉」。

至於是否有人要為事件負責，許正宇說明白社會關注，審計署已啟動相關審查，如調查發現有人為因素或的確由疏忽引致，必定會按照公務員紀律的機制或工作表現管理制度嚴肅處理。政務司長陳國基昨日在北京出席活動回應傳媒提問亦表示，政府很緊張事件，並稱有明確懲處機制，政府一定會嚴格依機制處理。

立法會會計界議員黃俊碩向本報說，是否有人要問責，要待最終調查結果及檢討報告才能定論，視乎事故是否主要因為遭「詐騙」而起、抑或有人未跟足制度辦事導致騙徒有機可乘。立法會政府帳目委員會主席邵家輝認為，要視乎出錯情况如何，涉及個人操守、誠信、疏漏另作別論。選委界別議員江玉歡亦認為需更多證據及資料，「不能貿貿然找一個人食了隻死貓就得」。

不過，經民聯梁美芬昨晚表示，今次涉及違法欺詐行為，法律問題法律解決，認為應客觀評價，表明「不需要大肆攻擊政府」。

江玉歡倡效港大獨立查

江玉歡就質疑，政府的專責小組由政府內部人員組成，予人「自己人查自己人」之感，又質疑許正宇仍未能向公眾清晰交代部分疑團，包括為何涉事公司能具備投標者資格等。她建議政府可參考香港大學早前處理校政風波做法，成立具公信力及透明度的獨立調查委員會，委員會主席可由特首委任廣為社會接納人選擔任。

實政圓桌田北辰稱，陳嘉信代表署方向公眾致歉，但部門由人組成，而香港官員高薪厚祿，市民希望有「人」承擔責任，而不是「部門」了事。