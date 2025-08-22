沒查入標者財務 消息：日後擬增抽查 物流署長：現採購制未必能堵詐騙者

財經事務及庫務局許正宇聯同常任秘書長（庫務）黎志華，以及物流署陳嘉信，昨午在召開「檢討政府採購機制專責小組」首次會議後見記者。陳嘉信表示，理解今次涉及詐騙案引起社會對政府採購方面的重大關注，以及引起政府同事對飲用水安全疑慮，認為我們「在程序上確有不足，就此我代表物流署向大家致歉」（見另稿）。

消息人士向本報表示，今次事件特殊之處在於投標者提交文件及資料「有真有假」，會考慮在日後加入措施加強審查。消息人士又稱事件中暫時沒有人需要停職。

專組檢討 許正宇稱中期先提重點方案

專責小組主席許正宇昨表示，會在3個月後就初步建議提交檢討報告，從公眾利益角度「一定開誠布公」，在不影響執法部門跟進下會公布報告內容。他說，為盡早改進政府招標採購程序、堵塞漏洞，會在中期就重點事項，包括盡職調查、招標準則、合約管理及質素保證提出即時可行的建議方案。

物流署確認鑫鼎鑫首入標競投水

就事件成因，陳嘉信表示據初步理解，懷疑涉及詐騙手段取得合約的公司，可能透過不正當手段獲取一部分真實文件，亦可能涉偽造文件滿足投標要求，令該署同事審查文件時未能覺察有造假成分。物流署回覆確認，鑫鼎鑫是首次入標競投飲用水合約。

政府多次提及招標條件除考慮價錢，亦考慮技術等。被問中標的鑫鼎鑫公司事後被揭有多方面問題，陳嘉信說，審批今次採購考慮重點是滿足水質要求、食物安全中心對於3個微生物含量的標準等；之後才看價錢，中標的數間公司都是在其區域的最低價投標者。他亦引述現行採購規例，購買貨品沒設「財務審查」制度，因貨到付款，供應商亦要先向政府付單價2%按金。

文件顯示無規定要查案底

據本報取得的《物料供應及採購規例》及《招標承投供應貨品》標準條款，在不涉維修或其他服務的貨品供應合約，投標公司毋須經財政審核及提交審核帳目，也無明文規定部門就投標公司或其董事做盡職審查或刑事紀錄審查，主要依賴投標公司申報（見表）。雖然涉事鑫鼎鑫獲消防處一份輸入資料的服務合約，但因合約價值不超過1500萬元門檻，也毋須經財政審核。

指引同時列明，為鼓勵競爭及盡量減少准入壁壘，尤其是對初創及中小企，一般而言投標者的經驗不應設為非工程合約的必要規則。在標準標書評分準則中，技術規格比重50%至70%，價格則佔30%至50%。

議員倡設條款 大額中標須會計核實能力

針對政府採購貨品毋須做「財務審查」，立法會會計界議員黃俊碩表示，雖然按貨到付款、30天找數期、向供應商收按金安排下，「看似政府沒有明顯財政上損失」，然而今次個案正突顯如未能確認一間公司有持續經營能力，仍有可能未能履行合約承諾；而當因故終止合約，政府未必可取得相應所需貨品，採購替代品亦令成本增。他建議政府日後應加入條款，在大額中標企業開始提供服務或貨品前，須找專業會計師核實他們的經營能力，進一步保障政府物料供應安排。

