要聞

沒查入標者財務 消息：日後擬增抽查 物流署長：現採購制未必能堵詐騙者

【明報專訊】政府購涉「冒牌水」引起連日風波，政府物流服務署長陳嘉信昨日首開腔解釋，稱現行採購規例沒有對採購貨品的入標者設「財務審查」制度。本報取得政府兩份招標政策指引文件，顯示在採購貨品時，投標公司毋須經財政審核及提交審核帳目，也無明文規定部門人員要就投標公司或其董事做盡職審查或刑事紀錄審查。陳嘉信稱今次事件突顯現行採購機制「未必有足夠能力完全堵塞存心詐騙的投標者」。消息人士稱，政府檢討採購政策方向，會考慮在日後加入抽查及覆核文件真偽等步驟。

財經事務及庫務局許正宇聯同常任秘書長（庫務）黎志華，以及物流署陳嘉信，昨午在召開「檢討政府採購機制專責小組」首次會議後見記者。陳嘉信表示，理解今次涉及詐騙案引起社會對政府採購方面的重大關注，以及引起政府同事對飲用水安全疑慮，認為我們「在程序上確有不足，就此我代表物流署向大家致歉」（見另稿）。

消息人士向本報表示，今次事件特殊之處在於投標者提交文件及資料「有真有假」，會考慮在日後加入措施加強審查。消息人士又稱事件中暫時沒有人需要停職。

專組檢討 許正宇稱中期先提重點方案

專責小組主席許正宇昨表示，會在3個月後就初步建議提交檢討報告，從公眾利益角度「一定開誠布公」，在不影響執法部門跟進下會公布報告內容。他說，為盡早改進政府招標採購程序、堵塞漏洞，會在中期就重點事項，包括盡職調查、招標準則、合約管理及質素保證提出即時可行的建議方案。

物流署確認鑫鼎鑫首入標競投水

就事件成因，陳嘉信表示據初步理解，懷疑涉及詐騙手段取得合約的公司，可能透過不正當手段獲取一部分真實文件，亦可能涉偽造文件滿足投標要求，令該署同事審查文件時未能覺察有造假成分。物流署回覆確認，鑫鼎鑫是首次入標競投飲用水合約。

政府多次提及招標條件除考慮價錢，亦考慮技術等。被問中標的鑫鼎鑫公司事後被揭有多方面問題，陳嘉信說，審批今次採購考慮重點是滿足水質要求、食物安全中心對於3個微生物含量的標準等；之後才看價錢，中標的數間公司都是在其區域的最低價投標者。他亦引述現行採購規例，購買貨品沒設「財務審查」制度，因貨到付款，供應商亦要先向政府付單價2%按金。

文件顯示無規定要查案底

據本報取得的《物料供應及採購規例》及《招標承投供應貨品》標準條款，在不涉維修或其他服務的貨品供應合約，投標公司毋須經財政審核及提交審核帳目，也無明文規定部門就投標公司或其董事做盡職審查或刑事紀錄審查，主要依賴投標公司申報（見表）。雖然涉事鑫鼎鑫獲消防處一份輸入資料的服務合約，但因合約價值不超過1500萬元門檻，也毋須經財政審核。

指引同時列明，為鼓勵競爭及盡量減少准入壁壘，尤其是對初創及中小企，一般而言投標者的經驗不應設為非工程合約的必要規則。在標準標書評分準則中，技術規格比重50%至70%，價格則佔30%至50%。

議員倡設條款 大額中標須會計核實能力

針對政府採購貨品毋須做「財務審查」，立法會會計界議員黃俊碩表示，雖然按貨到付款、30天找數期、向供應商收按金安排下，「看似政府沒有明顯財政上損失」，然而今次個案正突顯如未能確認一間公司有持續經營能力，仍有可能未能履行合約承諾；而當因故終止合約，政府未必可取得相應所需貨品，採購替代品亦令成本增。他建議政府日後應加入條款，在大額中標企業開始提供服務或貨品前，須找專業會計師核實他們的經營能力，進一步保障政府物料供應安排。

