鑫鼎鑫6合約終止 暫代安排可不招標

政府周一終止鑫鼎鑫飲用水合約，周二終止其關聯公司另3份合約，包括為物流署供應漂白粉等，至周三再終止鑫鼎鑫的渠務署化學品供應和消防處資料輸入服務合約。

財庫局常任秘書長黎志華稱，頭4份終止的合約由物流署批出，署方有一手資料，可即時處理，其後聯絡部門取消涉事公司合約。部門將審視相關公司曾否欺詐，如有違規將交警方跟進。

陳嘉信稱，因時間趕急，港島及離島辦公室供水服務會由上次為同區供水的屈臣氏暫代，並將再次招標，屆時會參考審計署或採購機制專責小組意見。他說另5份標書將參考飲用水暫代安排，緊急情况下部門可直接購買，毋須招標。

鑫鼎鑫兩中標價低於上手

翻查物流署資料，渠務處2023年向漢源行批出供應700公噸亞硫酸氫鈉溶液的合約，共值約681萬元；鑫鼎鑫今年獲得相關合約，供應940公噸亞硫酸氫鈉溶液，價值約686萬元，每公噸標價較漢源行低近兩成半。消防處今年向鑫鼎鑫批出36個月價值約500多萬元的資料輸入服務合約，標價亦較上一手「依士服務有限公司」低。