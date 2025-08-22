明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

鑫鼎鑫6合約終止 暫代安排可不招標

【明報專訊】在飲用水風波中，政府終止涉事公司「鑫鼎鑫」及關聯公司的6份合約，涉款共逾6500萬元。物流署長陳嘉信昨日稱，會由上次為政府港島及離島辦公室供水的屈臣氏暫代供水服務，並將再招標。他說其餘5份合約暫代安排亦會參考飲用水，緊急情况下容許部門毋須招標直接採購。翻查鑫鼎鑫其中兩份政府合約，標價均較上一手低。

政府周一終止鑫鼎鑫飲用水合約，周二終止其關聯公司另3份合約，包括為物流署供應漂白粉等，至周三再終止鑫鼎鑫的渠務署化學品供應和消防處資料輸入服務合約。

財庫局常任秘書長黎志華稱，頭4份終止的合約由物流署批出，署方有一手資料，可即時處理，其後聯絡部門取消涉事公司合約。部門將審視相關公司曾否欺詐，如有違規將交警方跟進。

陳嘉信稱，因時間趕急，港島及離島辦公室供水服務會由上次為同區供水的屈臣氏暫代，並將再次招標，屆時會參考審計署或採購機制專責小組意見。他說另5份標書將參考飲用水暫代安排，緊急情况下部門可直接購買，毋須招標。

鑫鼎鑫兩中標價低於上手

翻查物流署資料，渠務處2023年向漢源行批出供應700公噸亞硫酸氫鈉溶液的合約，共值約681萬元；鑫鼎鑫今年獲得相關合約，供應940公噸亞硫酸氫鈉溶液，價值約686萬元，每公噸標價較漢源行低近兩成半。消防處今年向鑫鼎鑫批出36個月價值約500多萬元的資料輸入服務合約，標價亦較上一手「依士服務有限公司」低。

相關字詞﹕飲用水 物流署 政府物流服務署 陳嘉信 觀音山 鑫樂 鑫樂觀音山 鑫鼎鑫

上 / 下一篇新聞