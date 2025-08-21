港交所派息6元 下半年淨利息收入或跌

港交所4月向置地控股以總作價63億元購入交易廣場一期9層寫字樓及相關舖位，並於次季已支付約18億元。許亮華表示，港交所下半年的淨投資收入或受少許影響，他解釋公司會將總價值近70億元的外部組合公司資金，全部套現以支付購入物業資金，而套現需時，目前已套現當中六成，並強調不需要借貸應付交易。

料年底就改每手買賣單位諮詢

據港交所投資簡報所示，次季投資收益中，現金及銀行存款的投資收益按年跌近7%至8.82億元，投資債券的收益按年升1.29倍至4.57億元。許亮華續稱，HIBOR按年下跌，相關收息的投資資金再重新投資時，其回報則有所下降，同時或令港交所下半年淨投資收入受壓。董事總經理及市場主管余學勤表示，目前就更改每手買賣單位做研究，預計將會於年底作市場諮詢。

港交所昨收報441.2元。港交所公布業績後獲多間大行上調目標價，當中高盛維持「買入」評級，目標價由500元上調至509元；花旗亦維持「買入」評級，目標價由490元上調至500元。