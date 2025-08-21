明報新聞網
要聞

日均成交倍增 港交所多賺四成 印花稅半年料進帳444億 學者：只能彌補賣地收入

【明報專訊】港交所（0388）公布中期業績，上半年純利按年升39%至85億元，創紀錄新高。期內北水（即內地投資者透過滬深港股通參與港股買賣）成交急增帶動下，大市日均成交額勁升1.18倍至2402億元（見表），新股集資額亦飈升逾7倍重奪全球冠軍。港交所收入及盈利急增同時，貢獻政府庫房的股票印花稅水漲船高，單計上半年已近444億元。

明報記者 江陵凱

港交所：投資者對港股重燃興趣

有學者認為，雖然股票印花稅收入增加，但只能彌補部分減少的賣地收入及赤字，要進一步帶動港股及股票印花稅收入，仍需吸引更多國際資金參與。

上半年大市成交額大增，北水日均成交按年亦升近兩倍至555億元（買賣盤總成交除2計）。港交所行政總裁陳翊庭表示，全球投資者對港股市場重燃興趣，現貨市場成交量、交易所買賣產品（ETP）日均成交，以及衍生產品日均成交合約張數，均創半年度新高。

IPO按年增10宗 集資額飈7倍

新股市場方面，港交所期內有44宗首次公開招股（IPO），按年增10宗，集資額按年升7倍多至1094億元。陳翊庭稱，截至目前已遞表排隊申請上市的數目逾230宗，她並提到除IPO集資額外，上半年再融資金額亦達2400億元，為2021年以來最高的半年度紀錄。

按港股日均成交逾2400億元計，撇除豁免印花稅的窩輪、牛熊證、交易所買賣基金及槓桿及反向產品等的交投份額，並按照現時股票印花稅由買賣雙方各付0.1%計，上半年政府每日收獲約3.7億元股票印花稅，期內印花稅總收入達443.5億元。

按本財年預算案預測的數據，政府料本年度（至明年3月底止全年）總收入6594億元，若不計及發債所得，財政赤字料為1629億元，預期其中印花稅收入為676億元，而今年首6個月單計經估算的股票印花稅收入已達444億元，按此趨勢本年度印花稅應可超標。財政司長陳茂波本月初接受電台訪問時已表示，由於印花稅收增加，預料本財政年度的經營帳目或有機會錄得盈餘，但料綜合帳目仍會有赤字。

李兆波：恒指要創新高需國際資金

經濟學者李兆波指出，雖然股票印花稅收入增加，但只能彌補部分有所減少的賣地收入，因股票印花稅佔政府收入比例不大。至於新上市公司使用的金融服務業所帶來的收入，他說要視乎期後利得稅收入的變化。另他提到，印度、日本、台灣的部分股市指數均於新冠疫後創歷史新高，他認為若恒指要創新高不能單靠北水，並需要國際資金參與，才能提升股票印花稅對政府收入的幫助。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕稅收 國際投資者 北水 日均成交額 港交所 賣地收入 股票印花稅 港府 財赤

