物流署稱已付鑫鼎鑫2268元 談問責 許正宇：事件有不足須檢視制度

許：價錢非審標唯一及第一標準

據本報了解，物流署日前向各部門發出停用觀音山水的通告，發出者為該署負責項目的採購組A組。記者聯絡簽署該通告的主任人員，對方稱不便回答，以免誤會，着記者向新聞組查詢。

許正宇說，審計署將獨立檢視問題，他主持的跨政策局專責小組將於本周開會，研究完善招標和採購制度，包括合約管理等。

發生購水風波後，傳媒關注盛傳快將退休的陳嘉信動向。審計署昨日傍晚發稿表示，署方帳目審計科成員昨午與物流署長陳嘉信等人會面，展開對政府採購樽裝飲用水招標過程的審核工作。

政府新界區辦公室現由「時貿國際」提供另一內地品牌「Happy喜士」樽裝水。許正宇表示，今次水質獨立檢查包括新界合約的水源，當局亦直接聯絡了新界合約供應商及其樽裝水製造商，確認他們的關係。他說已做獨立檢測，有關樽裝水符合飲用水標準。