要聞

物流署稱已付鑫鼎鑫2268元 談問責 許正宇：事件有不足須檢視制度

【明報專訊】被政府物流服務署終止供應辦公室飲用水合約的鑫鼎鑫商貿有限公司，中標價為5294萬元，由今年6月26日起，合約期3年。物流署昨回覆稱，就相關合約共支付2268元予涉案的鑫鼎鑫，政府不會再向該公司支付任何款項。財經事務及庫務局長許正宇昨被問到有否官員需問責，他說事件有不足，須全面檢視制度，望表裏兼顧、標本兼治。他說價錢絕非審批招標的唯一及第一標準，會綜合考慮如技術等要求。

許：價錢非審標唯一及第一標準

據本報了解，物流署日前向各部門發出停用觀音山水的通告，發出者為該署負責項目的採購組A組。記者聯絡簽署該通告的主任人員，對方稱不便回答，以免誤會，着記者向新聞組查詢。

許正宇說，審計署將獨立檢視問題，他主持的跨政策局專責小組將於本周開會，研究完善招標和採購制度，包括合約管理等。

發生購水風波後，傳媒關注盛傳快將退休的陳嘉信動向。審計署昨日傍晚發稿表示，署方帳目審計科成員昨午與物流署長陳嘉信等人會面，展開對政府採購樽裝飲用水招標過程的審核工作。

政府新界區辦公室現由「時貿國際」提供另一內地品牌「Happy喜士」樽裝水。許正宇表示，今次水質獨立檢查包括新界合約的水源，當局亦直接聯絡了新界合約供應商及其樽裝水製造商，確認他們的關係。他說已做獨立檢測，有關樽裝水符合飲用水標準。

