曾割席 單據證觀音山廠取水 物流公司東莞取貨點 廠員：政府部門查過了

物流署表示已終止與鑫鼎鑫負責人有關的4份合約（見表）。至於樽裝水事件，署方表示已支付2268元予鑫鼎鑫，由於合約已終止，不會再付款，並會透過公開招標揀選合適供應商為港島和部分離島政府辦公室供應樽裝水。

在新合約生效前，署方已安排屈臣氏集團（香港）暫時供水，合約期4個月，金額710萬元。

物流商接大單增25人3車

自言受害 憂難收回70萬

記者昨早到易通安達物流位於元朗牛潭尾的貨倉，場內有疊起數米高的無招紙空水樽。公司負責人劉先生向本報說，空樽屬飲用完並運回倉的涉案批次。他說最初知道客戶鑫鼎鑫得到政府合約，遂墊資增添人手與設備，今次項目有40名員工參與，當中約25人為該項目額外聘請，另購3部貨車，每部約20萬元，「好無奈，明明我們是受害者，講到我們像幫兇」。

劉說，7月7日獲報關公司「深圳市齊運」姓蔡負責人介紹一宗中港運輸生意，翌日於深圳磋商細節及報價，擬定東莞觀音山取貨，並運貨來港配送。他說事前不認識鑫鼎鑫，雙方曾見面一次，當時有鑫鼎鑫董事呂子聰夫婦及另一人，而「齊運」姓蔡負責人亦在場。雙方決定7月18日從東莞運水來港，一車收費2900元，易通安達提供貨倉，配送港島每樽收費14.5元、離島每樽35元，每月15日結算，惟雙方未簽合同。劉稱鑫鼎鑫原定下月15日付約六七十萬元，目前對方失聯，亦未付款，憂難收回。

劉稱鑫鼎鑫向東莞水廠提供招紙及空樽，物流公司只提供司機及車輛，從水廠提取滿水的瓶裝水運到元朗貨倉配送，然後把空樽送回東莞。劉提供一張7月17日由「東莞市觀音山飲用水有限公司」向鑫鼎鑫簽發的收據，以證明他們是從該水廠取貨。

廠外另有其他品牌水樽

本報記者昨午前往劉提供的東莞樟木頭取貨地址「鎮石新村筆架山道303號」，現場為「觀音山礦泉水廠」，位於觀音山國家森林公園，鄰近仙泉水庫。水廠當時關門，門外有「東莞執法」、「樟木頭執法」字句的政府車輛，一名水廠職員拒絕受訪，稱「今天有政府部門的人來調查過了」，拒證實是內地抑或香港部門。

物流商：招紙鑫鼎鑫提供

觀音山礦泉水廠外堆放大量樽裝水及空瓶，包括「觀音山」和「成田冰泉」，當中「觀音山」樽身和封口招紙與供港的「鑫樂觀音山」不同款。「易通安達物流」表示，供應特區政府的水樽及招紙由鑫鼎鑫提供。

內地代理：觀音山僅礦泉水

與羊台山同東主

樟木頭一間「觀音山礦泉水社區直銷店」負責人賴先生向本報稱，未聽聞「鑫樂觀音山」品牌，又對「鑫樂觀音山」招紙聲稱為「飲用純淨水」感奇怪，稱他做代理多年，觀音山只有礦泉水，不知道有純淨水。賴又稱「觀音山」與深圳「羊台山」是同一東主，觀音山水廠亦代工羊台山「成田冰泉」水。

