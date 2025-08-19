檢定中心否認受託檢測 鑫鼎鑫疑交假水質報告

身兼STC董事的立法會議員林健鋒向本報稱，對有人疑以「假報告」騙取政府巨額合約感遺憾，批評有關公司罔顧食水安全，並認為相關政府部門應先查證及核實相關報告。物流署早前回覆本報稱，是次飲用水公開招標的技術規格，包括必須符合《公眾衛生及市政條例》及由食安中心發布的《食物微生物含量指引》關於瓶裝／包裝飲用水的微生物標準，以及提供獨立認可實驗室的測試報告。

未登記食物進口商 辦公室外食環貼通告

翻查食安中心的食品進口商名單，鑫鼎鑫並不在列。本報記者昨到該公司報稱位於北角某商廈的辦公室，發現門外貼了食環署通告，指鑫鼎鑫今年初進口一批樽裝水到香港，而其作為經營食物進口業務，卻未有按《食安條例》登記為食物進口商，如限期前未糾正違規，可罰款最高5萬元及監禁6個月。

早前有傳媒報道，投得新界區飲用水合約的時貿國際亦無登記為食物進口商。食安中心回覆本報稱，時貿國際為登記食物進口商，鑫鼎鑫則無登記；中心已調查並與相關公司及部門跟進，如有足夠證據會檢控。