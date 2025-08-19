議員促交代中標原因嚴查背景 關注價格評分佔比未明 質疑不向製造商訂貨

部分招標事前有溝通 不出名公司難中

翻查物流署公開資料，提及採購原則包括廣義的「招標條款」、「技術規格」等。有曾參與政府招標程序者向本報透露，部門在招標前會先了解市場意向，若有屬意的投標者，更會在出標前與對方「溝通」，了解對方的「心水」入標價、相關規格或要求。該人稱投標者若與部門保持合作關係且紀錄良好，又或為部門所熟悉，就更具優勢，一般「名不經傳」的公司難以「一擊即中」。不過，該人補充並非所有招標都有事前「溝通」，部分投標是「自由競爭」。

議員質疑公司長年無交易 為何批合約

公司註冊處資料顯示，2007年成立的鑫鼎鑫於2021至去年無提交周年報表，至去年6月通過特別決議，向公司註冊處登記後，不再是「不活動公司」，今年再次提交周年報表。會計界議員黃俊碩稱，一般企業會審查客戶財務報表、股本、關聯客戶等，甚至上門拜訪，他質疑鑫鼎鑫長年無交易，「若政府有要求提交財務報表，報表上應無流水帳，為何批出？若報表有（經營）數字，為何有？」他建議政府應就3000萬元以上的大額招標，邀請獨立會計團隊審查。

身兼積金局投標委員會主席的鄧家彪說，飲用水涉及食安，應詳細了解承辦商誠信、物流能力、貨品產地等，尤其涉及新承辦商。他說政府一般會按合約類型調整價格及技術因素的分數比例，但飲用水合約評分標準未明，促政府公開。江玉歡稱政府不直接向製造商買貨，此舉既可能多付佣金，亦難控制質素。她又質疑鑫鼎鑫供應化學品與飲用水屬「兩碼子的事」，促政府公開中標原因。

促設機制查持有人 接觸廠商做雙重認證

據了解，被捕人涉及一宗未完結的刑事詐騙案。立法會政府帳目委員會主席邵家輝相信，物流署審批標書時會考慮公司背景，但未必考慮公司持有人紀錄，舉例若有人持續被追債，反映誠信問題，認為日後審批標書應增設機制調查公司持有人，並建議政府招標時主動接觸廠商做雙重認證。他認為政府開源節流無可厚非，但應先看產品質量，不應本末倒置。