要聞

冒牌水拘兩人 另捲億元欺詐 東莞樟木頭水廠生產 物流署再終止3化學品合約

【明報專訊】政府辦公室首用內地飲用水便捲「冒牌水」風波，物流署昨日終止由「鑫鼎鑫」向港島及部分離島辦公室供應「鑫樂」樽裝水的合約，以及其負責人有關的3張化學品合約。警方前日以欺詐罪拘捕鑫鼎鑫兩名董事及股東，並通緝一內地男子，指他們涉訛稱提供由一間內地公司生產的樽裝水，追查下發現樽裝水源頭為東莞樟木頭的水廠，當中3萬瓶已運到政府辦公室。據了解，兩名被捕人另涉一宗未完結的刑事詐騙案，涉以虛假文件獲取貸款。本報翻查法庭紀錄，二人另正遭日本企業指控欺詐21.5億日圓（折合約1.14億港元）。有立法會議員認為當局日後審批標書應增設機制審視公司持有人背景及紀錄（見另稿）。

另通緝內地男子 牛潭尾倉檢2600瓶

警方前日清晨在鑫鼎鑫北角辦公室及鯉景灣一個單位，分別以詐騙罪拘捕61歲男子及其57歲妻子，兩人分別為公司董事及股東，昨仍被扣查。警方另通緝一名相信有參與事件的內地男子。警方在行動中檢獲被捕人簽署的入標文件、微信通話紀錄及銀行文件等。警方追查後發現，元朗牛潭尾一貨倉內存放2600瓶料屬同一批飲用水，追查源頭為東莞樟木頭的水廠，經中轉倉發送至港島及離島，涉及3萬瓶。

根據公司註冊處資料，鑫鼎鑫由呂子聰和陳碧琳共同持有。據了解，被捕人有一宗未完結的刑事詐騙獲取貿易貸款案件。本報另翻查法庭文件，呂陳二人於去年1月遭日企「Sojitz Corporation」入稟控告以欺詐手段獲得10次匯款共21.5億日圓，令Sojitz以為買賣液體氫氧化鈉的合約屬實，案件明年1月再訊。

遭冒認公司主動舉報 鑫鼎鑫曾索水質報告

警方昨表示，8月15日接獲物流署舉報指政府飲用水招標程序中，有服務供應商在標書訛稱將向政府提供由一間內地「指定公司」生產的飲用水，其後物流署收到內地「指定公司」澄清，從未生產相關樽裝飲用水，並與中標公司無業務往來。警方表示，內地「指定公司」負責人稱無向物流署供應飲用水，亦未與樽身標籤列出的其他公司合作供水，直至傳媒報道後才懷疑遭冒認。

警方補充，該內地「指定公司」負責人稱，被捕人及被通緝者曾向其索取水質報告，此後再無接觸，而涉案供應商取得資料後交予物流署，令署方相信飲用水質達合理水平。

政府化驗所檢測安全 警將赴莞水廠調查

警方追查物流供應鏈，鎖定元朗牛潭尾一個貨倉，發現近2600瓶料將供應港島及離島政府處所的飲用水存貨，截至前日，約3萬瓶同類樽裝水已送至各區，現已被扣起。物流署資料顯示，該批水7月曾兩度檢測，8月15日經政府化驗所檢測證實為可安全飲用，稍後會將貨倉存貨抽樣送檢。警方表示將派人往東莞調查被捕人及被通緝者在案中的角色、水廠是否符合內地衛生規格，以及檢取證物回港調查等。

3萬瓶水已送至各區 政府未付款

據了解，鑫鼎鑫聘用的「易通安達物流公司」負責從東莞運水至其深圳貨倉，再運至其位於牛潭尾的貨倉；由東莞水廠運抵香港的水，包裝上印有「觀音山」標示，惟未確定涉案水來源是否內地品牌「觀音山」。

就有關來自東莞水廠的飲用水有否流入市面，警方表示為調查重點，並會與內地公安合作調查。根據物流署資料，今次合約抵倉價為5294萬元，警方表示初步了解該批水有30天「找數期」，政府尚未付款，將與物流署跟進有否未知資料。至於會否調查審批標書者，警方稱調查方向為詐騙，會看有否其他違法行為。

立法會秘書處表示自今年7月下旬隨政府採購鑫鼎鑫樽裝水，昨已換上屈臣氏樽裝水。

明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

