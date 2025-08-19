冒牌水拘兩人 另捲億元欺詐 東莞樟木頭水廠生產 物流署再終止3化學品合約

另通緝內地男子 牛潭尾倉檢2600瓶

警方前日清晨在鑫鼎鑫北角辦公室及鯉景灣一個單位，分別以詐騙罪拘捕61歲男子及其57歲妻子，兩人分別為公司董事及股東，昨仍被扣查。警方另通緝一名相信有參與事件的內地男子。警方在行動中檢獲被捕人簽署的入標文件、微信通話紀錄及銀行文件等。警方追查後發現，元朗牛潭尾一貨倉內存放2600瓶料屬同一批飲用水，追查源頭為東莞樟木頭的水廠，經中轉倉發送至港島及離島，涉及3萬瓶。

根據公司註冊處資料，鑫鼎鑫由呂子聰和陳碧琳共同持有。據了解，被捕人有一宗未完結的刑事詐騙獲取貿易貸款案件。本報另翻查法庭文件，呂陳二人於去年1月遭日企「Sojitz Corporation」入稟控告以欺詐手段獲得10次匯款共21.5億日圓，令Sojitz以為買賣液體氫氧化鈉的合約屬實，案件明年1月再訊。

遭冒認公司主動舉報 鑫鼎鑫曾索水質報告

警方昨表示，8月15日接獲物流署舉報指政府飲用水招標程序中，有服務供應商在標書訛稱將向政府提供由一間內地「指定公司」生產的飲用水，其後物流署收到內地「指定公司」澄清，從未生產相關樽裝飲用水，並與中標公司無業務往來。警方表示，內地「指定公司」負責人稱無向物流署供應飲用水，亦未與樽身標籤列出的其他公司合作供水，直至傳媒報道後才懷疑遭冒認。

警方補充，該內地「指定公司」負責人稱，被捕人及被通緝者曾向其索取水質報告，此後再無接觸，而涉案供應商取得資料後交予物流署，令署方相信飲用水質達合理水平。

政府化驗所檢測安全 警將赴莞水廠調查

警方追查物流供應鏈，鎖定元朗牛潭尾一個貨倉，發現近2600瓶料將供應港島及離島政府處所的飲用水存貨，截至前日，約3萬瓶同類樽裝水已送至各區，現已被扣起。物流署資料顯示，該批水7月曾兩度檢測，8月15日經政府化驗所檢測證實為可安全飲用，稍後會將貨倉存貨抽樣送檢。警方表示將派人往東莞調查被捕人及被通緝者在案中的角色、水廠是否符合內地衛生規格，以及檢取證物回港調查等。

3萬瓶水已送至各區 政府未付款

據了解，鑫鼎鑫聘用的「易通安達物流公司」負責從東莞運水至其深圳貨倉，再運至其位於牛潭尾的貨倉；由東莞水廠運抵香港的水，包裝上印有「觀音山」標示，惟未確定涉案水來源是否內地品牌「觀音山」。

就有關來自東莞水廠的飲用水有否流入市面，警方表示為調查重點，並會與內地公安合作調查。根據物流署資料，今次合約抵倉價為5294萬元，警方表示初步了解該批水有30天「找數期」，政府尚未付款，將與物流署跟進有否未知資料。至於會否調查審批標書者，警方稱調查方向為詐騙，會看有否其他違法行為。

立法會秘書處表示自今年7月下旬隨政府採購鑫鼎鑫樽裝水，昨已換上屈臣氏樽裝水。

