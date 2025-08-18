明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

連做59小時猝死「非意外」 電梯工遺孀索償被拒

【明報專訊】59歲電梯技工陳家兒去年長時間連續工作下猝死，此前連續通宵兩晚工作59小時，死前半年每月平均工時介乎307至390小時。遺孀陳太受訪泣訴，丈夫生前常稱公司不夠人需加班，質疑他過勞死，惟因不屬工作期間遭遇意外致死，向公司申請索償未果，擬申請法援循司法程序索償。工權會幹事謝欣然參考台灣關於「長期工作過重」評估指引，每月176小時基礎工時外，前6個月任何一個月的加班時數達80小時屬工作過重，惟香港暫無相關準則。謝認為香港應就過勞猝死立法設賠償機制及規管工時。

遺孀擬申法援索償

工權會促設過勞死賠償機制

陳家兒猝死前在星瑪電梯（香港）有限公司工程部任職25年半。他生前最後工作是去年7月9日，下午5時許在豪景花園三期21座完成一宗升降機有人被困維修後，在屋苑大堂暈倒，送院後當晚約7時不治。解剖報告顯示死因是缺血性心臟病。

據陳家兒上班紀錄，他猝死前通宵兩晚連續工作59小時，7月6日早上上班，至7月8日晚上才收工回家；休息一晚後，7月9日早上再上班，工作約9小時後暈倒。他死前每月均有5至7天要24小時當值夜更，有時緊接翌日早上「追更」。

陳太表示，丈夫「日更」工時由早上8時半至下午5時半，「例牌」每日加班兩小時，每月有數天額外當值「夜更」，丈夫在夜更當值時，會在油麻地「站頭」等待召喚搶修各區電梯故障。謝欣然綜合其他電梯技工情况，稱夜更「大部分情况不可能一覺瞓天光」，每夜需處理至少一兩宗搶修，有時3至4宗。

陳家兒死前曾長時間工作，解剖報告顯示他有高血壓、糖尿病、高血脂及缺血性心臟病史，直接死因是缺血性心臟病。陳太說丈夫一直主要為糖尿病定期覆診，平時甚至到出事前一晚，均未聞丈夫提及身體有不妥。

醫生指過勞致「心臟猝死」

心臟科專科醫生麥耀光檢視死者解剖報告及當值紀錄後向本報分析，世衛組織建議一般人適合的工作量是每周55小時，陳生前每周工時可達70至100小時，「符合工作過勞定義」，很可能引致慢性疲勞綜合症。他又稱，解剖報告顯示陳心肌肥厚、舊心肌梗塞纖維化，有嚴重心臟血管閉塞，3條血管有五至九成閉塞，形容整體而言事主是在「長期壓力、缺乏充足休息及隱性心臟病在過勞下」，導致心臟猝死。

勞處：調查未見違職安例

陳太事後向勞工處申索，不過今年2月收到勞工處僱員補償科（死亡案件辦事處）回信，稱由於「僱主沒有向裁定申索的處長給予書面同意」為由，不裁定僱主須付還死亡補償、殯殮費和醫護費。陳太質疑丈夫在長時間連續工作下猝死，應列作工傷予以賠償。她曾向僱主申索10萬元殮葬費遭拒。

勞工處回覆本報稱，就陳家兒個案，在收到僱主呈報後已立即與家屬會面、要求僱主提供資料，並向相關部門索取報告，已按《僱員補償條例》規定安排家屬經法援署協助，由法院釐清個案涉及的爭議。勞工處稱已對事故完成調查，並歸類為工作期間「非因意外或職業病死亡」個案，調查沒發現有違職業安全及健康法例。

本報向星瑪電梯查詢如何跟進陳家兒個案、其生前長時工作安排是否合理妥當、有否制定政策確保員工不會過勞工作等，獲回覆稱一直派員與其家屬保持溝通，在去年事件後已立即向家屬發放恩恤金，並將額外為同事購買的人壽保險賠償交予其家屬，並稱「我們的員工、客戶及每日使用我們產品的乘客的安全是最重要」。

另外，陳太指丈夫死前在豪景花園處理困𨋢維修，僅獲公司安排由一人處理，質疑不符機電署指引。機電署回覆稱已向相關物管公司及承辦商了解，包括當時升降機機廂困人時位置、處理事故時工作程序等，調查仍在進行，若發現違規情况會嚴肅跟進。

明報記者 鄭律銘

上 / 下一篇新聞