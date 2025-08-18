連做59小時猝死「非意外」 電梯工遺孀索償被拒

遺孀擬申法援索償

工權會促設過勞死賠償機制

陳家兒猝死前在星瑪電梯（香港）有限公司工程部任職25年半。他生前最後工作是去年7月9日，下午5時許在豪景花園三期21座完成一宗升降機有人被困維修後，在屋苑大堂暈倒，送院後當晚約7時不治。解剖報告顯示死因是缺血性心臟病。

據陳家兒上班紀錄，他猝死前通宵兩晚連續工作59小時，7月6日早上上班，至7月8日晚上才收工回家；休息一晚後，7月9日早上再上班，工作約9小時後暈倒。他死前每月均有5至7天要24小時當值夜更，有時緊接翌日早上「追更」。

陳太表示，丈夫「日更」工時由早上8時半至下午5時半，「例牌」每日加班兩小時，每月有數天額外當值「夜更」，丈夫在夜更當值時，會在油麻地「站頭」等待召喚搶修各區電梯故障。謝欣然綜合其他電梯技工情况，稱夜更「大部分情况不可能一覺瞓天光」，每夜需處理至少一兩宗搶修，有時3至4宗。

陳家兒死前曾長時間工作，解剖報告顯示他有高血壓、糖尿病、高血脂及缺血性心臟病史，直接死因是缺血性心臟病。陳太說丈夫一直主要為糖尿病定期覆診，平時甚至到出事前一晚，均未聞丈夫提及身體有不妥。

醫生指過勞致「心臟猝死」

心臟科專科醫生麥耀光檢視死者解剖報告及當值紀錄後向本報分析，世衛組織建議一般人適合的工作量是每周55小時，陳生前每周工時可達70至100小時，「符合工作過勞定義」，很可能引致慢性疲勞綜合症。他又稱，解剖報告顯示陳心肌肥厚、舊心肌梗塞纖維化，有嚴重心臟血管閉塞，3條血管有五至九成閉塞，形容整體而言事主是在「長期壓力、缺乏充足休息及隱性心臟病在過勞下」，導致心臟猝死。

勞處：調查未見違職安例

陳太事後向勞工處申索，不過今年2月收到勞工處僱員補償科（死亡案件辦事處）回信，稱由於「僱主沒有向裁定申索的處長給予書面同意」為由，不裁定僱主須付還死亡補償、殯殮費和醫護費。陳太質疑丈夫在長時間連續工作下猝死，應列作工傷予以賠償。她曾向僱主申索10萬元殮葬費遭拒。

勞工處回覆本報稱，就陳家兒個案，在收到僱主呈報後已立即與家屬會面、要求僱主提供資料，並向相關部門索取報告，已按《僱員補償條例》規定安排家屬經法援署協助，由法院釐清個案涉及的爭議。勞工處稱已對事故完成調查，並歸類為工作期間「非因意外或職業病死亡」個案，調查沒發現有違職業安全及健康法例。

本報向星瑪電梯查詢如何跟進陳家兒個案、其生前長時工作安排是否合理妥當、有否制定政策確保員工不會過勞工作等，獲回覆稱一直派員與其家屬保持溝通，在去年事件後已立即向家屬發放恩恤金，並將額外為同事購買的人壽保險賠償交予其家屬，並稱「我們的員工、客戶及每日使用我們產品的乘客的安全是最重要」。

另外，陳太指丈夫死前在豪景花園處理困𨋢維修，僅獲公司安排由一人處理，質疑不符機電署指引。機電署回覆稱已向相關物管公司及承辦商了解，包括當時升降機機廂困人時位置、處理事故時工作程序等，調查仍在進行，若發現違規情况會嚴肅跟進。

明報記者 鄭律銘