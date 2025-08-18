水合約事件 財庫局「責成物流署承擔主體責任」 專組審視採購機制 邀審計查招標

投得供應港島及部分離島樽裝飲用水合約的「鑫鼎鑫商貿有限公司」，原合約期36個月，供應188萬瓶「鑫樂」品牌樽裝水，抵倉價5294萬元。物流署前日宣布，近日取得鑫鼎鑫營運資料，未能信納其能繼續履行合約，即日暫停合約，並交警方調查。同日，鑫鼎鑫報稱的飲用水生產商之一「樂百氏（廣東）」澄清與鑫鼎鑫及鑫樂均無合作。

許正宇掌小組 料3月後交報告

財庫局長許正宇說，事件為政府人員帶來憂慮，亦引起公眾高度關注，決定採取三重行動。其中專責小組將由他牽頭，成員包括公務員事務局、商經局、發展局和律政司代表，共同審視現有政府採購機制，堵塞可能出現的漏洞，避免日後同類事件發生，預計3個月後就初步建議提交報告。

會審查招標時有否資料外泄

財庫局亦已主動邀請審計署，就今次採購樽裝飲用水的招標過程作審查，查找當中的疏漏或不足之處。據本報了解，由於事涉公帑及公眾利益、受公眾關注等，審計署會即時展開審查並盡快提交管理建議書（Management Letter）交代審查結果並提出建議，當中包括審查招標過程有否涉及有人事前掌握資料而有利投標。

此外，財庫局責成物流署持續密切監察樽裝水供應商履約情况，就出現問題的樽裝水合約加緊做好善後工作，並就與該供應商及其負責人有關聯的其他合約，與相關部門全面檢視其表現。物流署已通知各政策局及部門收起相關樽裝水和作相應安排。

議員：若不能防造假 應改革整個流程

港島多個體育館及立法會昨午仍有提供「鑫樂」樽裝水，惟昨晚財庫局作公布後，記者在金鐘的香港壁球中心見有工作人員將「鑫樂」樽裝水陸續收起，部分水未開封，相關飲水機以黑膠袋包起。

工聯會立法會議員鄧家彪稱，涉事中標公司與生產商關係令人震驚，據他了解該公司屬首次中標，認為政府應格外審慎審理標書。身兼積金局投標委員會主席的他舉例說，該委員會在審標時一定會到訪有機會中標公司考察，了解其狀况；又說今次事涉食水安全，現時亦不知道涉事樽裝水從何而來，政府應深入調查，包括招標過程有否按程序和指引，並應向外界公布，如發現招標程序不足以防止投標者造假，應改革整個招標流程。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676