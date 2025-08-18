明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

水合約事件 財庫局「責成物流署承擔主體責任」 專組審視採購機制 邀審計查招標

【明報專訊】政府物流服務署前日宣布，即時暫停港島和部分離島政府辦公室的樽裝飲用水合約，事件續有新發展。財經事務及庫務局昨午召開緊急會議，會後決定採取三重行動調查事件和審視制度，包括主動邀請審計署審查是次採購樽裝水的招標過程、成立局長牽頭跨部門專責小組審視現有政府採購機制，以及責成物流署承擔主體責任，加緊做好善後工作。有議員認為，如發現現有招標程序不足以防止投標者涉造假，政府應改革整個招標流程。

投得供應港島及部分離島樽裝飲用水合約的「鑫鼎鑫商貿有限公司」，原合約期36個月，供應188萬瓶「鑫樂」品牌樽裝水，抵倉價5294萬元。物流署前日宣布，近日取得鑫鼎鑫營運資料，未能信納其能繼續履行合約，即日暫停合約，並交警方調查。同日，鑫鼎鑫報稱的飲用水生產商之一「樂百氏（廣東）」澄清與鑫鼎鑫及鑫樂均無合作。

許正宇掌小組 料3月後交報告

財庫局長許正宇說，事件為政府人員帶來憂慮，亦引起公眾高度關注，決定採取三重行動。其中專責小組將由他牽頭，成員包括公務員事務局、商經局、發展局和律政司代表，共同審視現有政府採購機制，堵塞可能出現的漏洞，避免日後同類事件發生，預計3個月後就初步建議提交報告。

會審查招標時有否資料外泄

財庫局亦已主動邀請審計署，就今次採購樽裝飲用水的招標過程作審查，查找當中的疏漏或不足之處。據本報了解，由於事涉公帑及公眾利益、受公眾關注等，審計署會即時展開審查並盡快提交管理建議書（Management Letter）交代審查結果並提出建議，當中包括審查招標過程有否涉及有人事前掌握資料而有利投標。

此外，財庫局責成物流署持續密切監察樽裝水供應商履約情况，就出現問題的樽裝水合約加緊做好善後工作，並就與該供應商及其負責人有關聯的其他合約，與相關部門全面檢視其表現。物流署已通知各政策局及部門收起相關樽裝水和作相應安排。

議員：若不能防造假 應改革整個流程

港島多個體育館及立法會昨午仍有提供「鑫樂」樽裝水，惟昨晚財庫局作公布後，記者在金鐘的香港壁球中心見有工作人員將「鑫樂」樽裝水陸續收起，部分水未開封，相關飲水機以黑膠袋包起。

工聯會立法會議員鄧家彪稱，涉事中標公司與生產商關係令人震驚，據他了解該公司屬首次中標，認為政府應格外審慎審理標書。身兼積金局投標委員會主席的他舉例說，該委員會在審標時一定會到訪有機會中標公司考察，了解其狀况；又說今次事涉食水安全，現時亦不知道涉事樽裝水從何而來，政府應深入調查，包括招標過程有否按程序和指引，並應向外界公布，如發現招標程序不足以防止投標者造假，應改革整個招標流程。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞