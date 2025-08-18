明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

「低薪靠補水」 電梯工會倡加底薪改當值制

【明報專訊】電梯技工陳家兒去年工作期間猝逝，此前曾連續當值59小時、周六早上上班至周一傍晚才收工；近半年每月工時逾300小時。香港電梯業總工會理事長黃國基表示，電梯行業24小時服務，除了日更，另外也有通宵夜更，長時間連續當值普遍，一般達30多小時；惟陳家兒猝死前的工時偏長、連續當值兩個夜更不常見。他形容行業特色是「低薪靠補水」，認為長時間連續工作不應該再持續，促各電梯公司透過提升底薪並配合轉變當值制度，以改善情况。

指事主連續兩夜更不常見

黃國基向本報說，24小時當值期間，技工日間一般多需負責例行保養，晚間則多做緊急維修。工友在夜更一般會在站頭或大廈機房待命，能否休息則視乎收到的維修召喚數量，遇潮濕、打風或水浸日子，需處理個案較多。他稱電梯井道工作環境悶熱，維修有冷氣升降機時尤甚，冷氣機排出熱風會在井道累積，令井道內「體感溫度多10℃」。

不加班少夜更 收入大減難養家

黃表示，電梯技工長時間當值主因包括底薪低、人手緊絀下需頂替同事當值。他說部分電梯公司近年已嘗試更改當值制度至「一周日更、一周夜更」等模式，令員工有較好作息，毋須連續長時間工作，但由於電梯技工底薪低，減少加班及夜更會令收入大減，部分員工為養妻活兒，未必願轉制。

黃認為要改變現况，應透過提高底薪再配合轉制，才能令員工可維持每月合理收入水平。他稱工會曾統計新入行技工不留在行內發展原因，底薪不高、缺上流機會佔七成，他認為合理調整底薪結構，亦有助改善人手問題，長遠提升工作環境。

相關字詞﹕過勞死 當值 電梯 香港電梯業總工會 電梯技工

上 / 下一篇新聞