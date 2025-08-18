「低薪靠補水」 電梯工會倡加底薪改當值制

【明報專訊】電梯技工陳家兒去年工作期間猝逝，此前曾連續當值59小時、周六早上上班至周一傍晚才收工；近半年每月工時逾300小時。香港電梯業總工會理事長黃國基表示，電梯行業24小時服務，除了日更，另外也有通宵夜更，長時間連續當值普遍，一般達30多小時；惟陳家兒猝死前的工時偏長、連續當值兩個夜更不常見。他形容行業特色是「低薪靠補水」，認為長時間連續工作不應該再持續，促各電梯公司透過提升底薪並配合轉變當值制度，以改善情况。
指事主連續兩夜更不常見
黃國基向本報說，24小時當值期間，技工日間一般多需負責例行保養，晚間則多做緊急維修。工友在夜更一般會在站頭或大廈機房待命，能否休息則視乎收到的維修召喚數量，遇潮濕、打風或水浸日子，需處理個案較多。他稱電梯井道工作環境悶熱，維修有冷氣升降機時尤甚，冷氣機排出熱風會在井道累積，令井道內「體感溫度多10℃」。
不加班少夜更 收入大減難養家
黃表示，電梯技工長時間當值主因包括底薪低、人手緊絀下需頂替同事當值。他說部分電梯公司近年已嘗試更改當值制度至「一周日更、一周夜更」等模式，令員工有較好作息，毋須連續長時間工作，但由於電梯技工底薪低，減少加班及夜更會令收入大減，部分員工為養妻活兒，未必願轉制。
黃認為要改變現况，應透過提高底薪再配合轉制，才能令員工可維持每月合理收入水平。他稱工會曾統計新入行技工不留在行內發展原因，底薪不高、缺上流機會佔七成，他認為合理調整底薪結構，亦有助改善人手問題，長遠提升工作環境。