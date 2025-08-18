遺孀：夫抱病銷假 為掙更多收入

不時提人手不夠 從不呻辛苦

兩人2000年結婚，育有一對23歲及21歲子女。陳太說丈夫16歲起學師做電梯技工，入行40多年，離世前每日底薪673元、即月均1.7萬元，要連同每日加班兩小時、每月當值多個通宵夜更，才能掙取月入3萬至4萬元。連同她每月1.5萬元的清潔工收入，僅僅足以應付每月開支，包括子女學費、生活費、差餉等，她亦每月寄錢供養在內地的母親。她說女兒原獲本地大學取錄，但女兒說不想見到爸爸工作辛苦，選擇了學費較平的內地大學。

丈夫長期每月多天通宵工作、翌日再「追更」，他會在日曆圈起夜更日子，讓陳太知道不用留飯。她說丈夫不時提及公司不夠人、要加班，但從不會呻有多辛苦，「我老公從來都是報喜不報憂，幾辛苦他都不會，他說『我告訴你，盞你擔心』」。

丈夫去世一年，陳太說至今仍未放下，「現在一年多了，就是我一回到家裏看到的都是他，我昨晚睡覺，我都覺得我老公還在我身邊」。每當她與83歲母親通電話時，母親問起「家兒呢？」，她都未敢告知死訊，只好推搪丈夫仍未下班。

陳太稱過去一年情緒不穩，去年之事猶如昨天，子女亦滿腔愧疚。女兒回家向神枱拜祭爸爸，「裝香時望住喺度流淚，自責爸爸仍在時沒多些跟爸爸溝通，常說自己忙」。同在內地讀大學的兒子亦自責只顧打機，沒聽爸爸電話。至於一家人對丈夫的印象，陳太不加思索哽咽道：「一定是個好老公、一定是個好爸爸。」