要聞

精神健康「二級三層應急機制」框架年底推

【明報專訊】精神健康諮詢委員會年底將推出「二級三層應急機制」框架，識別並支援全港有精神健康問題者。委員會主席兼行會成員林正財昨透露機制詳情，提到第二層將由社福機構向患者提供專業支援。有立法會議員擔心部分機構工作量已飽和，機制「落地」具挑戰，期望政府盡快成立工作小組，並向機構提供足夠資源配套。

首層「全民皆兵」 二層交社福機構

林正財昨在港台節目《星期六問責》稱，委員會年底將推出「二級三層應急機制」框架。他說全港約有百萬人精神健康出現問題，倘仍跟從傳統模式，即直接轉介病患看精神科醫生，全港僅約400名精神科醫生難以負荷；加上現時社會對轉介服務有顧忌，以往轉介失敗率達七成，認為精神健康問題有必要「分層」處理。

林說在機制下希望做到「全民皆兵」，市民通過簡單培訓，均可向有輕微精神健康問題者伸出援手；相比以往每間社福機構的服務分門別類，近一兩年機構覆蓋面變廣，當中包括精神健康服務，他期望機制下所有社福機構日後都能支援中度精神健康問題者。

議員：機構多工作量飽和 冀予配套

社聯主席兼立法會議員管浩鳴認同機制原意，但擔心並非所有前線員工有足夠知識處理精神病患，社福機構尚且能擔起與病患「同行」、公眾教育角色，但若要求所有機構落手處理精神病患，實行或有困難。

社福界議員狄志遠認為現時不少精神健康服務機構工作量已飽和，尤其近年接收不少有精神健康問題的學童，一個社工處理40至60宗個案屢見不鮮。他預料機制落實後，每間機構最少承擔多5%至10%個案，認為當局應給予足夠配套。他呼籲政府盡快成立工作小組，半年內提交工作報告審視機制成本，並在一年內推展試驗項目，確保運作暢順。

另外，談到社署上月中起與醫管局數據互通，當發現有領取低收入照顧者津貼者入院，醫管局會通報社署，林正財認為機制有迫切需要擴展。他說現時社署提供各項服務，連同房屋、醫療等，每個案動輒牽涉10至20個部門，建議政府善用部門間數據互通。

社署醫局數據互通逾70個案

勞福局長孫玉菡在另一電台節目稱，機制至今互通70多宗個案，當中兩宗需緊急支援，會盡快擴闊數據網。

相關字詞﹕社署 二級三層應急機制 精神健康 精神健康諮詢委員會 林正財

