要聞

鑫鼎鑫另獲渠署700萬元合約 議員促全面檢視

【明報專訊】政府物流署昨暫停「鑫鼎鑫商貿」供應飲用水合約，稱未能信納其能繼續履行合約。翻查物流署資料，鑫鼎鑫今年6月亦獲渠務署一份近700萬元供應貨品合約。根據公司註冊處資料，2007年在港註冊成立的鑫鼎鑫由呂子聰及陳碧琳持有，記者昨曾到訪其辦公室，無人應門。

為污水廠供化學品 署方：檢驗合規格

翻查物流署資料，鑫鼎鑫除獲供應政府辦公室飲用水合約，今年6月23日亦投得渠務署合約，為署方供應亞硫酸氫鈉溶液940公噸，價值686.2萬元。渠務署網頁顯示，項目為昂船洲污水處理廠供應貨品用於排放水脫氯，貨品須在發出接納訂單日期起計7個工作天內完成送運，合約期24個月。

本報昨向渠務署查詢，物流署暫停鑫鼎鑫飲用水合約，會否影響其渠務署合約等，署方回覆表示有嚴格檢驗機制，化學品到廠後會立即抽樣檢驗，有關合約開始至今，化驗結果均符合規格，將繼續監察有關化學品的供應及品質。立法會議員狄志遠認為，政府暫停鑫鼎鑫合約反映該公司出問題，應全面檢視與其他政府部門合約有否不恰當行為。

持有人近年貸款逾1800萬

根據公司註冊處資料，鑫鼎鑫2007年5月成立，現時股東為呂子聰及陳碧琳，呂身兼公司董事。記者昨到鑫鼎鑫北角辦公室，無人應門，門口掛着「國洋Sino-Ocean」招牌。記者亦前往兩名股東位於西灣河的報稱地址，傭工稱兩人不在家。

資料顯示，呂陳二人為「國洋企業（香港）」股東。貿發局網頁顯示，該公司業務性質為分銷商，香港員工6至10人。呂同時是拉德柏智能科技、聞達科技（香港）及超維五代通訊（香港）等公司董事。翻查香港信貸公告，香港信貸去年曾向康彩發展、陳碧琳、呂子聰批出1050萬元貸款，至今年3月再批一筆800萬元新貸款。

