政府停鑫鼎鑫飲用水合約 重案查 取營運資料發現有問題 標註生產商樂百氏稱無合作

據了解，現任物流署長陳嘉信原定月內退休，1987年9月加入政務職系的他自2022年起任物流署長。

供港島辦公室 均價中標者最高

物流署今年3月發出招標公告，為政府辦公室供應共640萬瓶樽裝飲用水，合約期36個月。署方6月26日批出合約，鑫鼎鑫為港島和部分離島區供應188萬瓶「鑫樂」水，報稱製造商為樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司，抵倉價5294萬元；屈臣氏為九龍區供應200.1萬瓶「COOL清涼」水，報稱製造商為屈臣氏，抵倉價約4762萬元；時貿國際為新界和部分大嶼山供應251.9萬瓶「Happy喜士」水，報稱製造商為東莞市東娃飲用水，抵倉價6549.4萬元。與上一份合約的供應商比較，3份新合約每年共可省逾1600萬元。換算下，「鑫樂」平均價為每瓶約28.2元，屬今次中標的3個品牌中最高。

物流署：抽驗符安全標準

物流署昨宣布，近日取得有關鑫鼎鑫的營運資料，未能信納其能繼續履行合約，即日暫停合約，並可能採取進一步行動，包括終止合約。署方表示已安排屈臣氏下周起暫為港島和部分離島政府辦公室供應其「COOL清涼」樽裝水。

物流署回覆本報稱，早前已抽驗政府辦公室樽裝飲用水，證實全數符合安全標準，3間中標供應商均在標書提供由獨立認可實驗室發出的測試報告。署方提供資料顯示，鑫鼎鑫所屬的地區組別共接獲兩份標書，其餘兩區各獲4份標書，署方稱由於涉商業敏感資料，不提供標書內容和評分。

招紙列3製造商 羊台山認供水

樂百氏法務總監梁舜榮昨接受無綫新聞訪問稱，鑫鼎鑫及鑫樂均與樂百氏無合作關係，鑫鼎鑫未經授權於鑫樂樽裝水標籤上標註樂百氏為生產商之一，同時將樂百氏廣州水廠地址標示為產品唯一生產地址。

根據「鑫樂」樽身招紙，可見印有包裝商為鑫鼎鑫，製造商為樂百氏、觀音山飲用水及羊台山飲品。本報昨以顧客身分致電3間製造商客服查詢，樂百氏否認曾製「鑫樂」水；觀音山稱沒聽說過鑫鼎鑫；羊台山承認提供水，「桶是他們（鑫鼎鑫），水是我們，商標還是用他們」。

工會：招標乏監管 同事自購水

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為事件反映招標監管不足，屬嚴重過失，政府目前應複檢其餘供應商是否合規。他說，以往政府採購市面可購的食水均獲同事信任，轉換供應商後不少同事寧自費購水。

議員斥程序疏忽 有冀汲經驗

立法會議員狄志遠認為政府採購審查有遺漏，與以往政府採購的嚴謹態度不同。他認為審批時應已查清供應商是否可靠，批出合約後才發現問題屬程序疏忽，應向公眾交代。立法會議員江玉歡認為政府已迅速糾正問題，期望物流署汲取經驗，招標時應覆核公司背景及提交資料是否準確。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676