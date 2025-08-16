明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

嘆租貴物價高仍續簽 高才：港前景樂觀

【明報專訊】「90後」朱先生前年9月經高才通計劃C類申請（即申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位、但工作經驗少於3年）從上海來港，最初在一家族辦公室任職分析員，至去年12月轉往銀行工作，今年申請續簽獲批。他說香港租樓貴、物價高，但仍打算留港發展，形容香港有其獨特性，仍是「世界的香港」，對香港前景感樂觀。

任職銀行 為便宜假日北上消費

朱先生今年2月申請高才通續簽，認為手續尚算方便，申請約兩周後已獲發新簽證。他在港生活約兩年，嘆說租樓貴、物價高，為方便上班，目前以每月2萬元租住港島約400方呎單位，自言沒能力在港買樓。他放假大多會北上消費，「也沒辦法，因那邊就是很便宜」。

朱仍打算留港發展，稱香港過去雖經過一段較低迷時間，但今年情况已改善，對香港前景感樂觀，「我感覺整個金融和經濟會以另外的形式重新復蘇起來」。他形容香港仍是「世界的香港」，有其獨特性，身邊不少經高才通來港的朋友也成功續簽並打算留港發展，「大家都覺得香港還是挺好的」。

稱昔易批「不太珍惜」 收緊計劃「有好無壞」

談到近日人才計劃條件應否收緊及加強把關的討論，朱說過往申請高才通很易獲批，人們不太珍惜，很多人未必下定決心來港，「如果來得特別快、放得很開的話，那有個問題就是裏面有很多人其實是不來的，感覺浪費了政府精力」。

他說大批人才湧港令租金上升，求職亦相對不容易，認為目前政策大方向正確，但宜「放慢一點」，倘當局收緊計劃條件並加強把關，對香港及高才「只有好處、沒有壞處」，強調「想來的人很多，想來的人還是會來」。

上 / 下一篇新聞