嘆租貴物價高仍續簽 高才：港前景樂觀

任職銀行 為便宜假日北上消費

朱先生今年2月申請高才通續簽，認為手續尚算方便，申請約兩周後已獲發新簽證。他在港生活約兩年，嘆說租樓貴、物價高，為方便上班，目前以每月2萬元租住港島約400方呎單位，自言沒能力在港買樓。他放假大多會北上消費，「也沒辦法，因那邊就是很便宜」。

朱仍打算留港發展，稱香港過去雖經過一段較低迷時間，但今年情况已改善，對香港前景感樂觀，「我感覺整個金融和經濟會以另外的形式重新復蘇起來」。他形容香港仍是「世界的香港」，有其獨特性，身邊不少經高才通來港的朋友也成功續簽並打算留港發展，「大家都覺得香港還是挺好的」。

稱昔易批「不太珍惜」 收緊計劃「有好無壞」

談到近日人才計劃條件應否收緊及加強把關的討論，朱說過往申請高才通很易獲批，人們不太珍惜，很多人未必下定決心來港，「如果來得特別快、放得很開的話，那有個問題就是裏面有很多人其實是不來的，感覺浪費了政府精力」。

他說大批人才湧港令租金上升，求職亦相對不容易，認為目前政策大方向正確，但宜「放慢一點」，倘當局收緊計劃條件並加強把關，對香港及高才「只有好處、沒有壞處」，強調「想來的人很多，想來的人還是會來」。