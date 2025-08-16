明報新聞網
要聞

回應梁振英 孫玉菡：引人才大方向 高才通把關嚴

【明報專訊】前特首梁振英近期連番開腔關注人才政策，勞福局長孫玉菡昨回應稱引入人才是大方向，強調高才通計劃把關嚴格，能通過審批的高才對社會和經濟有很大貢獻，應該珍惜。當局調查顯示，37%獲批續簽高才的子女正在港讀書，當中近七成就讀中小學，約三分之一入讀政府資助學校。孫稱來港讀書的高才子女只佔少數，「關鍵是要跟足規矩，正正當當地做」，而學童人口下跌，他們入學不會增加公帑開支。

37%高才子女港就學 1/3津校

梁振英日前在社交網站發文稱永久居民身分「不能打折促銷」，人才計劃須嚴格審批，又關注經人才計劃來港者若取得永居身分，日後所生子女對本港教育、醫療資源的影響。孫玉菡昨多次被問到梁振英的說法，他說本港勞動人口的缺口擺在眼前，引入人才是大方向，高才通計劃提供機會予人才「試兩年」，「可以就留，不行就走」，舉例帶來氫能專家、人工智能（AI）數據專家等多元人才，有助本港發展。

社會近月關注高才子女來港讀書衍生的問題，政府向獲批續簽高才所做問卷調查顯示，37%受訪者子女正在香港讀書，45%計劃安排子女來港求學。最多高才子女就讀中學和小學，分別佔32%及38%，12%則讀大專。至於院校類型，36%受訪高才安排子女入讀政府資助學校，其次為國際學校（23%）、私校（14%）及直資學校（13%）。

孫玉菡說，來港讀書的高才子女只佔本港學生少數，而學童人口下跌，高才子女入學不會增加政府開支，強調他們亦貢獻經濟活動，例如補習、買校服、坐校巴等。他說高才重視子女教育，當他們肯定以香港為家，才會安排子女來港入學。

沒統計生育 稱不應視漏洞

被問到部分人藉高才通來港產子，讓子女獲本港永久居民身分，孫說沒統計高才生育數字，惟近年本港出生數字穩定、維持每年3萬多人，反映未見大量高才來港產子。他說不應視有關情况為漏洞，「他來香港成為居民，要生BB便生BB，我不會阻」。

