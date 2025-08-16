五成高才申續簽 月入中位4萬 孫玉菡：申請率理想 學者：不算高可接受

九成半申續簽來自內地 獲批率94%

政府2022年底推出高才通計劃，截至上月底收到14萬宗申請，11萬宗獲批，逾9萬人已抵港。獲批高才首次簽證為期2年或3年，續簽時須證明獲穩定收入，或已在港開辦或參與業務。截至上月底，13,678名高才逗留期限屆滿，其中7394人申請續簽，C類高才即「百強大學」畢業並少於3年工作經驗者續簽申請率為40%。孫玉菡稱約95%申請續簽的高才來自內地、5%來自其他國家，與計劃整體比例相同。

連同2305名簽證即將到期並提早申請續簽的高才，共有9699宗續簽申請，政府已處理9044宗，續簽獲批率94%。不獲批原因包括提交資料不完整、沒應要求補交資料等。

入境處：有收入採佣金制者不獲續

孫玉菡認為續簽申請率符合預期，與英國同類計劃相若，反映本港具吸引力。對於各類高才續簽率有差異，他說A類和B類高才能力較高。他稱當局沒詢問高才為何不續簽。

入境處助理處長（簽證及政策）翁榮楨稱審批續簽嚴謹，會審視申請人的收入證明和繳稅紀錄，亦會到高才工作的公司突擊檢查。他說有高才過去半年收入採佣金制，未能證明有穩定入息，不獲續簽。

1/4月入達8萬 66%慣常居港

當局數字顯示，成功續簽的高才月入中位數為4萬元，四成介乎2萬至4萬元，5%低於2萬元，約四分之一達8萬元，收入最高1%的高才月薪達30萬元。孫玉菡解釋，月入低於2萬元高才大多剛畢業，起薪點較低，如會計、大學研究助理。

職業方面，最多人從事商業及貿易業，約佔23%，其次為金融服務、創新科技、保險及經紀服務（見表）。續簽高才問卷調查顯示，66%人以香港作為慣常居住地，當中七成租樓住，13%已置業。

23%做商貿最多 學者稱重疊本地人才

浸大人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光分析，本港經濟疲弱令高才求職難，且香港生活成本高，令部分高才不續簽，亦有人視本港為「跳板」，轉到海外發展。近半續簽高才月入低於4萬元，葉說他們月入與本地大學畢業生差不多，不算頂尖人才，相關工作屬初、中級職位，其實可吸納再培訓的本地勞工。

葉說續簽高才大多任職商貿和金融業，與本地人才重疊，較少人從事本港人才短缺的創科業。他建議計劃聚焦吸納特定行業人才及高層人員，如AI應用、低空經濟等。

議員倡「劃線」拒收入過低者續簽

勞聯立法會議員林振昇稱，部分續簽高才月薪2萬多元，與本地月入中位數相若，關注部分高才為求續簽，「高才低用」從事保險及行政等工作，影響本地就業，尤其與本地大學畢業生競爭。他建議當局考慮審批續簽時「劃線」，拒絕收入過低者申請。

高才通人才服務協會會長尚海龍認為續簽申請率理想，估計沒申請續簽者包括抱「羊群心態」來港者。他說有高才因子女未能入讀心儀學校而離港，亦有甫畢業的高才競爭力與本港畢業生相若，卻不諳廣東話，故較難求職，冀政府支援。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676