司機上線前人臉辨識 有服務商料周內落實

OKGO：已與高德開會

陳輝行向本報稱，其的士車行「成功車行」目前分別透過營運「好的出行」及「OKGO」，在高德上提供網約的士及網約車服務。他指現時若有司機使用他人帳戶上線亦難察覺，前日與高德開會商討後，計劃要求所有司機上線接單前須以手機鏡頭作人臉識別，料本周內落實。陳透露，OKGO暫有約5000名網約車司機，強調公司一向在接獲司機提交身分證等文件註冊後，會再致電了解能否說廣東話，要求即時說出身分證簽發日期等詳細資料，以驗證身分。

涉案服務商「宇宙Call車」昨暫未再公開回應事件。另一服務商「高呼叫車」的職員昨在記者表明身分後表示「無回應」並掛線。服務商「老虎出行」則尚待回覆。

Uber設抽查 滴滴將促供應商覆核資格

另外，網約車平台Uber稱，會定期突發抽查，要求司機上線前透過App掃描樣貌確認身分，亦會審查司機背景，乘客在行程開始前可查看司機必須展示的照片，確認身分。滴滴目前同樣透過第三方供應商KayGo管理司機，滴滴昨稱將要求運力供應商覆核司機服務資格，確保有香港身分證等，亦增加在線司機人臉識別次數，重點排查被投訴司機。

TADA稱司機帳戶會展示個人相片及與其身分證一致的名字，另司機登入時須經雙重認證及一次性的密碼，每個帳戶只能在一部設備上登入。TADA稱若任何帳戶有未經授權活動，會被永久封號，TADA亦會上報有關部門。