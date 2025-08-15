蒐資料開戶 網約車黑工揭集團操作 安排不同司機載客賺佣 拘1人緝骨幹3人

本報昨日向「高德地圖」查詢，至截稿前未獲回覆。

警：未知司機合資格否 規模待查

新界南總區刑事部警司李木易表示，案件由新界南總區交通部聯同刑事部展開調查，前晚在將軍澳以涉嫌串謀詐騙拘捕53歲網約車帳戶持有人；初步相信，在背後操作的詐騙集團透過收集不同人開設的平台網上戶口，然後安排不同司機接單載客取酬，但司機是否合資格無從得知，詐騙集團從中可賺取佣金獲利。

調查顯示，被捕人早前將個人資料提供予詐騙集團登記網約車司機帳戶，亦同時使用由騙徒安排提供的其他網約車司機帳戶載客取酬。詐騙集團運作兩個多月，涉本港及內地人，部分成員經網上、社交媒體或朋友介紹而加入，惟其規模、拆帳方式、涉案車及帳戶數量等資料仍有待調查。警方正追緝3名詐騙集團成員，包括涉案司機、車主及骨幹成員。據了解，骨幹成員負責招攬其他人提供個人資料登記戶口，再安排車與司機接單，相信司機與戶口持有人互不相識。

被捕人供資料開戶 涉串騙

港人內地人參與 經網上朋友介紹加入

李木易稱，警方會繼續向涉事網約車平台及服務供應商調查，找出其他影子戶口及涉事車的去向。他批評涉案詐騙集團安排未合資格者非法取酬載客，罔顧道路使用者安全，行為極度卑劣，並重申串謀詐騙是嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年。

新界南總區交通部執行及管制組總督察屈展焯表示，根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用，首次定罪可被判罰款1萬元及監禁6個月，再犯可罰款2.5萬元及監禁12個月。屈呼籲市民出行時應選擇合法公共交通工具，如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。

梁振英：黑工網約司機損香港誠信

全國政協副主席兼前特首梁振英昨在facebook稱，任何黑工網約車司機、假學歷、假身分均必須絕對嚴肅處理，因會影響香港在國內和國際社會的誠信，「香港誠信受損，對國家的貢獻就會打折扣」。實政圓桌立法會議員田北辰建議政府日後規管網約車應要求司機在車內及App均展示相片及身分證明。

