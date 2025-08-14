港辦項目非熱門 旅業倡「一程多站團」吸客

崔定邦向本報表示，相信來港觀賽者包括內地其他省市旅客，「來得大灣區，沒理由不來香港」，舉例賽事旅客在深圳及澳門前後觀賽，其間或前後可來港旅遊，旅行社可提供「一程多站」旅行團或一天團產品配合，認為現距離全運會仍有兩個半月，有足夠時間準備。

倡接駁啟德散場者到旅遊區消費

崔定邦以在維港舉行的三項鐵人賽事為例，料會吸引不少人在海旁圍觀，將明顯帶動旅客訪港。他提到11月前後有不少本地旅遊活動，如年底在西九舉行的「香港繽紛冬日巡禮」，旅行社及票務代理可整合鄰近日子活動，銷售全運會門票。他預料，在啟德體育園舉辦的七欖賽事，可吸引不少市民或旅客到場感受氣氛，或到體育園觀摩場地，建議業界或當局可考慮提供配套，接駁散場者到蘭桂坊或旅遊區後續消費；商戶亦可藉全運會為旅客提供優惠，加強宣傳及帶動生意。

崔定邦透露曾向內地合作旅行社了解，對方預計11月會有較多旅客訪港，但主要屬自由行客人到香港觀賞全運會賽事，對旅行團需求未必大，但由於赴港人數較多，料對香港特色行程、兩日一夜傳統旅團有較大需求。

冀允旅社留票團客 便組合產品

香港賽區設經中旅社的線下購票安排。粵港澳研學旅行學會會長梁芳遠向本報表示，業界一直有與中旅社合作代售其他門票，在實名購票安排下，她期望會有安排，容許旅行社預留一定數量門票，在合理時間內收到客人報團或留名後才行使「實名制」，以便業界代售或組合旅行團產品。至於十五運會主辦方列出9項熱門項目清單均不在港舉行，梁認為，若賽事並非「大路」項目，結合賽期推旅遊產品就要「對到口」，業界需想辦法應對。