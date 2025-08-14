實測3分鐘平台開戶 粵港賽區列禁攜奶瓶

開賽24小時前允實名轉讓一次

記者實測註冊網上帳戶，申請人要先憑內地、香港、澳門或台灣的手機號取得驗證碼，之後輸入姓名、證件類型及號碼、緊急聯絡人及電郵並設定密碼後，同意「用戶協議、隱私條款、個人信息跨境授權協議」確定，約3分鐘完成開戶。

購票官網按不同賽區分別詳列持票須知。全運會門票全部實名，粵港澳三地賽區的電子門票，均可在賽事開始24小時前實名轉讓一次；官網平台郵寄購買的紙質門票則不可轉送。香港賽區另設經中旅社的線下購票渠道，購票人須於賽事開始7天前將轉讓申請書、現有紙質票、原觀賽人和新觀賽人實名資料親身遞交至指定銷售點，限轉送一次。

澳僅提禁帶「玻璃瓶及保溫杯等」

須知亦詳列觀賽禁攜物品，其中三地均禁帶「易碎品與各類容器」，香港及廣東賽區舉例包括「玻璃瓶（杯）、保溫杯、冰盆、奶瓶」；澳門賽區僅提及「玻璃瓶（杯）及保溫杯等」。三地亦不准帶有政治、種族、宗族、商業或性別歧視內容旗幟、橫幅、標語、書入場。