要聞

全運實名售票 最平30人幣 粵港澳一平台 首批28日開售 羅淑佩：票價大眾化冀捧場

【明報專訊】粵港澳合辦的第15屆全運會（十五運會）11月9至21日舉行，首批17個項目門票本月28日開售，包括七人欖球等4項本港承辦項目，以實名制售票，公眾即日起可登入官方票務網站實名註冊開戶。十五運會門票定價介乎30至800元人民幣，除可經網上平台購票，市民亦可經中旅社購買。香港賽區門票以「全日票」或「半日票」方式推售，全運會香港賽區統籌辦主任楊德強解釋稱，本港門票安排是因應相關項目賽程緊湊。文體旅局長羅淑佩形容票價非常大眾化，冀市民踴躍入場。

熱門項目限購3張普通6張 分段推售

十五運會和殘特奧會實行「一個平台、三地購票」安排，粵港澳三地代表昨日在廣州交代十五運會及殘特奧會官方售票詳情。全運會廣東賽區執委會市場開發部副部長雷檢軍稱，票務平台會出售32個項目共500萬張門票，並將成年組的乒乓球、游泳、排球及體操等9個項目列為「熱門項目」，熱門項目將限購3張門票，普通項目限購6張。首批門票8月28日開售，包括足球、籃球和射擊等17個項目，定價30至800元人民幣，其餘比賽門票會根據賽程安排分階段推售（部分見表）。

須註冊帳號登記證件 另設中旅社購票

十五運會門票實名制發售，容許在開賽24小時前實名轉讓一次。內地、香港和澳門市民均可經官方網上票務平台購票。本港市民另可經11間中旅社分社購票。市民購買港澳賽區門票時須使用香港身分證，買廣東賽區項目門票須使用「回鄉證」。

香港將承辦全運會8個競賽項目，共發售40萬張門票，首批推售門票包括4項本港承辦項目，分別為沙灘排球、男子手球、籃球（男子22歲以下組別）和七人欖球；其餘項目包括場地單車、高爾夫球、三項鐵人及劍擊的門票會在9月下旬開售，票價介乎55至549港元。3個殘特奧會項目包括硬地滾球、輪椅劍擊等門票於10月上旬開售。

港賽設全日半日票 楊德強：賽程緊湊超值

香港賽區舉辦的項目只設半日及全日門票，不設套票或包廂票。楊德強解釋，本港承辦的項目賽程緊湊，往往同一天及同一個場館內上演多場比賽，不同場次之間的間隔時間短，參考以往本港舉行大型賽事的做法而有此安排，認為持票人可連續觀看多場比賽「絕對是超值」。

羅淑佩出席活動時形容十五運會票價非常大眾化，相信公眾可踴躍入場觀賽，又稱香港賽區各賽場已試辦賽事，效果令人滿意，正微調，當局會全力完善配套，舉例已要求供殘特奧會運動員入住的酒店設無障礙設施及有充足空間。

羅淑佩認為全運會採實名制購票屬穩妥安排，呼籲市民經官方途徑購票，「勿幫襯黃牛」。雷檢軍稱，官方票務平台會採用帳戶行為分析、動態限購等技術，自動識別高頻購買等異常行為。

平台收集資料 跨境傳輸存內地服務器

十五運會票務平台亦提及，基於賽事在粵港澳三地舉辦的「特殊性」，用戶購票時要授權十五運會組委會收集觀眾個人資料，包括姓名、身分證件號碼、聯絡方式、票務資料，並按「實際場景」跨境傳輸資料，強調會通過加密傳輸等技術保障數據安全，所有個人資料會儲存於內地服務器，未經授權下不可向境外第三方分享數據。

