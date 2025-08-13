明報新聞網
要聞

舊部代求情：陸振中愛惜下屬

【明報專訊】綜合辯方口頭陳辭和暫委法官勞潔儀判刑時歸納，辯方呈上33封求情信，當中讚揚被告陸振中有專業操守，有昔日下屬稱對本案感到「難以置信」，在他眼中被告愛惜和保護下屬。求情又提及被告出身藍領家庭，多年來積極上進，儘管患扁平足、椎間盤突出、膽囊結石等病痛，仍投入大量時間做義工。辯方強調，單是被告品格高尚，便值得法庭給予機會。

官：勤當義工 捐血33次

辯方昨日進一步求情稱，被告求學時期已投身義工服務，比其他案件的被告「有過之而無不及」，任職警隊表現出眾，嚴守紀律、待人熱忱；被告又向感化官流露悔意，事件已摧毁他畢生建立的警務事業，家人飽受煎熬，冀法庭接納報告建議，或以緩刑代替。

法官綜合求情和感化報告內容表示，被告年幼家庭經濟拮据，曾居於木屋，後獲政府安排隨家人遷入公屋，苦讀考入港大，畢業後由見習督察做起，2015年晉升總督察，案發不久前升為警司，多年持續進修，如公共行政、管理及國情相關課程；被告篤信佛教、樂善好施，雖有多處病痛，仍熱中做義工，包括擔任救傷團體成員、至今捐血33次。

法官又稱，辯方早前呈上33封求情信來自警隊上下和社會各階層，有陸振中的昔日下屬形容對被告犯案難以置信，稱其作風親民、保護下屬，曾介入下屬的職場霸凌事件，為下屬討回公道。被告亦參與警察談判組，處理個案逾百宗，另協助推廣防止青少年自殺工作，2019年曾到示威現場調和衝突。求情內容強調被告現時前途盡毁，妻子因網上輿論患上抑鬱，兩名子女的校園生活亦受影響；被告反覆思考過錯，希望將來能彌補家人。

相關字詞﹕社會服務令 區域法院 襲擊致造成身體傷害 危險駕駛 警司 陸振中

