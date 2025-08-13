官讚品格 陸振中危駕襲擊下屬判社服

【明報專訊】時任沙頭角分區指揮官、警司陸振中2022年酒後不顧下屬阻撓駕駛，打傷其中一名男下屬並咬傷其中指，早前審訊裁定他危駕及襲擊兩罪罪成，昨在區域法院被判社會服務令240小時，另須停牌6個月和自費參加駕駛改進課程。暫委法官勞潔儀稱本案不涉濫用職權，被告很大可能因定罪失去工作，過往努力付諸流水，構成減刑因素，並接納辯方呈上的33封求情信，被告過往確為模範，在社會擔當不同角色，品格良好，犯案是有違作風（見另稿），其情况「完全符合」判處社服令，判刑公平和合乎比例。
警：陸已停職 按既定程序跟進
陸振中聽取判刑期間一直低頭閉目，判刑後起立表示「清楚，法官閣下」。
被告陸振中（現年45歲）原涉7罪，指他於2022年6月22至23日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。審訊裁定陸危駕和涉及蔡文浩的襲擊罪成。警方昨日回覆稱陸已被停職，警方會於司法程序完結後按既定程序跟進。
官：耕耘付諸流水 構減刑因素
法官判刑時引用並接納大部分辯方求情，稱被告案發時是休班警務人員，不涉濫用職權，其行為有違過往勤奮、無私、樂於助人的表現。法官不認為控方所提警務人員犯案應加刑的案例適用，稱被告屬初犯、有良好品格，定罪令他多年耕耘成果或付諸流水，可構成減刑因素。另外，被告案發後積極面對，亦投入公益服務，為重新工作學習其他技能，符合判處社會服務令的因素。
法官引述蔡文浩的創傷報告稱，蔡事後縫了3針，現已可正常生活，不再患創傷後壓力症，但他聽聞很多有關本案的謠言，擔心遭被告報復，導致體重下降，報告認為蔡繼續接受心理輔導對他有益。至於危駕罪，法官指被告當日喝了相當分量的啤酒，身體和表現明顯受酒精影響，無論如何3名下屬阻撓他駕駛也是正確。
稱酒精影響表現 或不經意動武
法官續指，被告案發時有24年駕駛經驗，僅2019年有一次定額罰款紀錄，本案涉及短途近距離逆線行車，大部分時間被告均有亮起危險警告燈，顯示他無意影響他人，且事發地點人車不多，案情並非惡劣。
法官就襲擊罪表示，3名下屬和被告互有拉扯，混亂間他或不經意使用武力，蔡的傷勢也非最嚴重。法官基於兩罪源自同一事件、報告建議，最終判處240小時社服令。