明愛聖若瑟校長曾在小紅書稱直升「方大」 教局促交報告

有小紅書用戶去年底發布跟張美美的訪談，片中張美美稱明愛聖若瑟學生能「一條龍直升方大」；又稱學生在高中讀中學文憑試（DSE）課程時，同步完成方大文憑課程，故中六畢業已有「很穩陣的保障機制」銜接方大。她又說方大是「明愛的大學」，一條龍安排是明愛學校獨有。

疑伙「新東方」推寄宿計劃

主任：每間學校都會四圍宣傳

本報記者昨午到明愛聖若瑟校舍邀請張美美受訪，該校行政主任林先生稱校長不接受訪問，記者追問林一條龍升大學的安排，他稱不能代方大回答。方大昨日回覆本報稱，與明愛聖若瑟無優先取錄協議，對所有申請一視同仁、有既定程序。教育局昨日回覆，本港自資專上院校須就收生訂定「公開、公平和透明」程序，當局會適時跟進。

此外，早前網上流傳一份招生章程，當中聲稱明愛聖若瑟與「新東方」合推「香港紫荊揚帆」計劃，學生能在明愛聖若瑟上課，課後由新東方「強化補習」，設寄宿安排；學生通過簡歷篩選、筆試和口試後可入讀。據新東方微信帖文，張美美和身穿明愛聖若瑟校服的學生6月曾到珠海宣傳計劃。帖文現已下架。

本報昨問林先生該校曾否到珠海宣傳，林說：「我相信每間學校都會四圍宣傳，因為𠵱家收生都唔易……至於國內，唔同學校其實都有姊妹學校，咁我哋都要返去做宣傳。我只能夠講到呢度。」

有傳媒拍攝到有內地留學機構的教師聲稱獲明愛聖若瑟通知，昨日安排申請入學的內地生到校考試。明愛聖若瑟一名女教師昨日回覆本報稱，不知校方和該機構有合作，重申校方會公平看待所有入學申請。

校方：從未授權 無簽協議

明愛聖若瑟前日發聲明稱學校從未授權，亦無與內地機構簽署辦學或收生協議，任何機構推薦或轉介申請的學生不會享有優先權。

教育局昨稱，除非當局批准，任何學校均不可與第三方機構協作，安排在校內開辦課程並由家長或學生向機構支付學費。局方又指明愛聖若瑟並非寄宿學校，無接獲該校申請增設宿舍。