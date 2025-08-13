一諾中學停辦「無通知」 家長查詢撲空 新校舍未見人 資優學苑凍結疑雙重學籍生參賽資格

本報昨日報道，就讀一諾的中四生傅同學近日在國際物理奧林匹克得獎，教育局稱他以一諾學生身分參賽，惟深圳高級中學日前同樣發賀文稱傅就讀該校，引發「深港雙重學籍」爭議。

學苑：去年3月允參賽供培訓

香港資優教育學苑昨稱，一諾的校長早前簽聲明書，為傅同學報名「香港物理奧林匹克比賽」，學苑去年3月起接受其參賽資格並提供培訓，及後傅亦參加國際賽。學苑引述比賽規則稱，被提名學生須就讀香港中學；鑑於一諾註冊申請被拒，該校直至下月的臨時註冊有效期將不獲延續，因此傅的註冊學生資格將失效，學苑將暫時凍結其參賽及培訓資格。

「家長多不在港」 稱繳20萬「建校費」

本報昨午再到一諾紅磡新校舍守候數小時，大門鎖上、無人辦公，其間有零星家長到場表示想找校長祁文迪。有家長昨向本報說，子女半年前入讀一諾「11年級」（即中五級），擬經英國高考（A-Level）升學，校方曾稱因租務糾紛遷出九龍塘校舍、承諾「換一個地方」續辦，但截至昨午仍未收到校方進一步通知；她早前向校方繳交20萬元「建校費」，亦不知如何處理。她自言前晚看到一諾的新聞後非常焦急，昨盼找校長了解，又稱校內「很多家長人都是不在香港的」。本報昨以短訊向祁文迪查詢建校費涉款、退還安排、曾否通知家長被停辦等，尚待回覆。

據了解，一諾曾多次遷校，先後在九龍塘、紅磡運作，亦曾在油塘營運。翻查教育局2022年9月收費證明書，一諾以油塘私人屋苑「曦臺」1樓商用部分為註冊校址，當時校名是「一諾中學」。公司註冊處資料顯示，今年3月「一諾中學（九龍塘）有限公司」成立，註冊辦事處是九龍塘達之路、即一諾原校舍，創辦成員為何家勤，是「凱莉山國際幼稚園有限公司」前董事。創辦一諾中學的「啟迪國際教育有限公司」有兩名董事，包括校長祁文迪（Qi Wendi）和趙玺（Zhao Xi），他們兼任股東，另一股東為潘高芬（Pun Ko Fan）。

近年兩遷 曾以屋苑商用部分註冊

此外，本港多間私校與內地補習社合辦中學文憑試（DSE）課程。前特首、全國政協副主席梁振英昨稱，無人知道將會有幾多目前在境外的永久居民來港使用教育、養老、醫療資源，「政府會措手不及，社會對內地的怨氣會再次出現」。

