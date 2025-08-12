話你知：迷魂劫財 「柳記豪」檸檬茶注藥案轟動

李家超有份破案

曾於懲教署任職15年、綽號「柳記豪」的郭育豪（圖），於1994年7月至1995年2月利用針筒在紙包飲品注入迷藥。據當年報道，主要涉及檸檬茶及菊花茶。郭將已落迷藥的紙包飲品放在便利店雪櫃內，靜待「獵物」上釣，當有人購買及飲用「加料」飲品便尾隨對方，待藥力發作，趁機搶掠其身上財物。

「柳記豪」涉及的首宗迷魂案在1994年7月19日晚發生，26歲女事主喝了在尖沙嘴星光行便利店購買的檸檬茶後，乘巴士回家途中不適暈倒，翌日早上在廣華醫院醒來，損失2萬元。郭與俗稱「迷魂黨」的其他成員涉及超過20宗案，至1995年2月，郭重施故伎，禁錮一名被迷魂女子，企圖勒索對方30萬元，最終事敗兼泄露行蹤，他在同年3月被捕。

針筒注藥放便利店 尾隨飲用者

1995年12月，郭在法庭上承認10項使用迷藥及1項勒索罪名，控罪指他先後在尖沙嘴及灣仔5間便利店以「加料」紙包飲品迷魂10名男女，共劫去逾33萬港元及外幣現金，又用盜取的信用卡購物，盜刷近6萬元，最終被判入獄14年。