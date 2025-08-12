不滿超市職員 六旬漢樽裝汽水加尿報復被捕 男童「中招」求醫揭發 警檢11支問題飲品

自去年9月多區接報 涉加系可樂七喜

今年7月18日，一名9歲男童在旺角一間超市購買一支疑被惡意污染的飲品，飲用後不適，同日到醫院求醫後已出院，無大礙。警方今年7月底接到報案，指去年9月起，在深水埗、旺角及灣仔區多間超市發現共11支裝飲品懷疑被注入不明液體。據調查，涉及500毫升裝的「加系可口可樂（Coca-Cola Plus）」，以及「七喜」，懷疑被人加入尿液。

曾與店員爭執 警料單獨犯案

西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星稱，案件性質嚴重，涉及食品安全，且行為卑劣。警方調查後，上周六在深水埗拘捕一名63歲報稱無業姓羅男子，行動中警方搜出被捕人犯案時穿著的衣物，以及一支懷疑含不明液體的飲品。據警方調查，被捕人之前在超市與店員爭執，因個人的不愉快經歷而向超市報復。警方相信他單獨犯案，今次屬單一事件。據了解涉及百佳及惠康。

據了解，大部分問題飲品由代理商職員於超市例行檢查時發現。邱雨星說，除涉案膠樽飲品外，暫沒發現其他食品或飲品有問題，呼籲市民購買食物及飲品時檢查清楚，如發現膠樽蓋曾被打開、樽身變軟、飲料容量有所不同、氣味有異，應立即通知商舖、生產商，或致電2868 0000向食環署求助。就本案，有資料提供者可致電3661 8183聯絡警方。

惠康百佳下架涉事產品 續跟進

太古可口可樂公司表示，案件屬少數個別事件，涉案受蓄意污染的產品包括「Coca-Cola Plus（加系可口可樂）」500毫升膠樽，會全力配合當局調查。惠康表示非常重視事件，一直與供應商保持密切溝通，已將產品下架。百佳回覆稱，已即時調查並加強店內巡查及資訊通報，暫未接獲相關個案及產品的顧客投訴，全線店舖已即時下架涉事產品，會繼續與供應商跟進。

市民劉小姐稱，平時有喝汽水習慣，本案揭發後感到擔心，如果買到（涉案汽水）「真係唔好彩」，但認為難以預防，要扭開樽蓋才知道。市民李先生稱平時買汽水都沒有特別留意包裝，因沒想過有人這麼「變態」，「正常人唔會搞呢啲（加料）」，相信今次只是少數事件。市民蘇先生稱今次事件後一定有擔心，考慮轉飲罐裝汽水。