婦涉剪刀弒母焗死唐氏症弟 有精神病紀錄 一度坐天台自殘 警列謀殺

子3周未返宿舍 社工家訪揭發

47歲林姓男死者據悉生前有唐氏綜合症，需定時往宿舍暫託，惟他3星期未有返回宿舍，社工遂致電其家庭，相約昨午2時半到其位於長沙灣道38至40號恒滿樓的單位家訪。社工昨午到達單位，拍門無人應門，但聽到屋內有聲音發出，懷疑林暈倒，遂將情况通報上司並報警。

警員及消防員接獲報案後抵達現場，由於無人應門，消防員協助破門而入，發現85歲黃姓母親躺於大廳，頸部有傷痕，懷疑被剪刀插傷；林躺於睡房牀上，無表面傷痕，但頸部上方發紅，懷疑被枕頭焗死。

3人偕疑兇丈夫同住

據了解，涉案單位住有一家四口，包括兩名死者、52歲被捕胞姊及其丈夫。據悉，警員其後循血路發現有一條通往天台的後梯，在天台發現胞姊危坐，情緒不穩，並有自殘情况，最終由警方及消防勸服，合力救回安全位置，經調查後將她黑布蒙頭鎖上手銬帶走。被捕者的丈夫其後在現場協助警方了解。警方在大廈1樓鐵皮上蓋發現疑與案有關的一把銀色剪刀。鑑證人員其後登上鐵皮上蓋拍照及協助蒐證。

非跟進個案 社署：非常關注會協助

社署發言人昨回覆本報查詢，表示非常關注事件，正嘗試聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。署方呼籲，市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己或家人的行為；如在生活上遇困難，可向當區綜合家庭服務中心或綜合服務中心的社工，或致電社署熱線尋求協助。據悉，涉事家庭並非社署跟進的個案。

社區組織協會幹事阮淑茵表示，死者分別是一名長者及一名唐氏綜合症患者，而被捕人有精神病患紀錄，反映這個多重身分家庭本身有一定程度需要支援。阮稱不排除該家庭本身有不同張力及困難，若社工能從個案日常生活中主動辨識，並配對相應服務，即使未必能即時解決該家庭的問題，至少有助紓緩個案及其家人的情緒及壓力。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676