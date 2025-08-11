群策接手港大宿舍工程 獲授權人與精進前董事同名

港大6月發新聞稿提到，考慮整體項目工程進度及對相關人員和社會影響等，決定委任其士及群策聯營接手餘下工程。港大回覆本報稱沒補充。精進母公司興聯集團至截稿前未回覆查詢。

據公司註冊處紀錄，群策曾數度易名，2010年名為先越高科，曾改稱精進營造和精進機電工程，去年3月改為群策。今年5月梁賜健離任精進建築董事，翻查屋宇署網頁，群策唯一獲授權簽署人中英文名同為「梁賜健 LEUNG Chi Kin」。今年5月起任群策董事的梁志華，身兼「精進置業投資」董事，該公司由4間「精進系」公司董事潘樹容持有並與精進建築地址相同。

屋署稱條例規管技術董事而非董事

屋宇署表示，《建築物條例》規管承建商的獲授權簽署人及技術董事，而非公司董事，群策的獲授權簽署人及技術董事，並非精進建築工程和精進建築的獲授權簽署人或技術董事。署方稱今年6月20日獲港大通知，其士為該工程唯一註冊承建商，而相關工程涉及合約細節包括群策的參與則屬港大安排，屋宇署無參與。

勞聯立法會議員林振昇認為，修訂《建築物條例》時應列明，署方處理承建商註冊時應查公司股東或管理人有否關聯公司，及其舊公司有否不良職安紀錄。

另外，原精進建築承建的柴灣水務署及懲教署總部大樓建造工程，早前由建築署直接聘用中國建築工程，7月4日起接手。翻查資料中國建築近5年涉3宗致命工業意外，其中一宗前年定罪。建築署稱，考慮了承建商的技術及財政能力、過往工務工程的經驗和表現等，包括工地安全表現，認為中國建築符合要求。中國建築回覆查詢稱，其多年來工業意外率低於行業整體水平，將持續檢視及提升安全管理機制。